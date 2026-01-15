Música
Esther, Jazzwoman, Andreu Valor, Tito Pontet i La Kinky Band protagonitzen el Vilafafest 2026 a Vilafamés
La Plaça de la Tanca acollirà el 21 de març una nova edició del festival, que combina música en directe, art i reivindicació de la ruralitat.
Vilafafest, la festa que converteix Vilafamés en un pol de cultura i reivindicació rural, torna a sacsejar els sentits el 21 de març a la Plaça de la Tanca. Amb entrada totalment gratuïta, aquest esdeveniment promet una jornada plena de música, art i reflexió al cor del poble.
Amb el lema La pedra feta art, el festival torna a reivindicar la importància d’una ruralitat viva, ambiciosa i orgullosa de les seues arrels, un leitmotiv que ha marcat el creixement del certamen des de la seua primera edició. Aquesta proposta cultural vol consolidar-se així com un punt de trobada intergeneracional on la música i les arts es barregen amb la identitat local i el compromís social.
Artistes per a tots els gustos
Vilafamés es transformarà el pròxim 21 de març en un escenari vibrant de sons i estils amb un cartell que combina artistes emergents i consolidats de diferents gèneres:
- Tito Pontet: La banda d'Alcoi destaca per la seua fusió de ritmes jamaicans i llatins (com el reggae, l'ska i la cúmbia) amb la música tradicional valenciana. Les seues lletres solen tindre un component social i festiu, ideal per a fer ballar a tothom.
- Esther: La jove cantautora de Vinaròs s'ha convertit en una de les veus més prometedores del pop valencià. El seu estil és íntim i delicat, amb lletres molt personals que han captivat al públic des del seu debut amb l'EP Les teues ales.
- Andreu Valor: Un dels cantautors més consolidats de l'escena valenciana actual. Natural de Cocentaina, Andreu té una llarga trajectòria marcada per cançons d'autor compromeses amb la vida, la llibertat i la dignitat col·lectiva, sempre amb una gran sensibilitat poètica.
- Jazzwoman: Carmen Aguado, coneguda com a Jazzwoman, és una de les figures clau de la música urbana en valencià. Amb un estil que barreja el hip-hop, el trap i fins i tot tocs de salsa o merengue, les seues cançons són pura energia i reivindicació, especialment centrades en l'empoderament femení.
- La Kinky Band: Aquesta orquestra alternativa de versions destaca per la seua posada en escena trepidant. Són coneguts per oferir concerts de llarga durada on repassen grans èxits nacionals i internacionals amb un format de banda potent (amb secció de vents inclosa) que garanteix la festa.
La música és l’eix central de la jornada i reflecteix tant la diversitat artística com la capacitat del festival de posar en valor la cultura contemporània en un entorn rural.
Un festival amb arrels: valors i compromís
Els organitzadors han repetit en diverses ocasions que Vilafafest és molt més que una celebració musical: és una plataforma per defensar la vida rural i posar en valor el patrimoni cultural, social i natural de la comarca. De fet, amb el lema d'enguany, La pedra feta art, el festival abraça l’essència del poble i reivindica l’orgull per la seua identitat.
Aquesta aposta cultural també s’alinea amb una consciència activa envers temes com la sostenibilitat del territori, el suport a iniciatives locals i la lluita contra la despoblació, amb l’objectiu que la cultura continue sent una eina per viure i transformar realitats.
Vine, escolta, viu el Vilafafest!
Si busques una experiència que combina música en viu, reflexió i celebració del món rural, apunta’t el 21 de març a Vilafamés. El Vilafafest ho té tot per convertir-se en una de les cites culturals més suggeridores del primer trimestre de l'any: gratitud per les arrels, ritme desinhibit, creativitat i molts moments per compartir.
