Esther, Jazzwoman, Andreu Valor, Tito Pontet i La Kinky Band protagonitzen el Vilafafest 2026 a Vilafamés

La Plaça de la Tanca acollirà el 21 de març una nova edició del festival, que combina música en directe, art i reivindicació de la ruralitat.

La cantautora vinarossenca Esther serà una de les artistes que actuaran a la Plaça de la Tanca de Vilafamés.

La cantautora vinarossenca Esther serà una de les artistes que actuaran a la Plaça de la Tanca de Vilafamés. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

Vilafafest, la festa que converteix Vilafamés en un pol de cultura i reivindicació rural, torna a sacsejar els sentits el 21 de març a la Plaça de la Tanca. Amb entrada totalment gratuïta, aquest esdeveniment promet una jornada plena de música, art i reflexió al cor del poble.

Amb el lema La pedra feta art, el festival torna a reivindicar la importància d’una ruralitat viva, ambiciosa i orgullosa de les seues arrels, un leitmotiv que ha marcat el creixement del certamen des de la seua primera edició. Aquesta proposta cultural vol consolidar-se així com un punt de trobada intergeneracional on la música i les arts es barregen amb la identitat local i el compromís social.

Jazzwoman visitarà Vilafamés per a formar part del cartell oficial del Vilafafest 2026.

Jazzwoman visitarà Vilafamés per a formar part del cartell oficial del Vilafafest 2026. / MEDITERRÁNEO

Artistes per a tots els gustos

Vilafamés es transformarà el pròxim 21 de març en un escenari vibrant de sons i estils amb un cartell que combina artistes emergents i consolidats de diferents gèneres:

  • Tito Pontet: La banda d'Alcoi destaca per la seua fusió de ritmes jamaicans i llatins (com el reggae, l'ska i la cúmbia) amb la música tradicional valenciana. Les seues lletres solen tindre un component social i festiu, ideal per a fer ballar a tothom.
  • Esther: La jove cantautora de Vinaròs s'ha convertit en una de les veus més prometedores del pop valencià. El seu estil és íntim i delicat, amb lletres molt personals que han captivat al públic des del seu debut amb l'EP Les teues ales.
  • Andreu Valor: Un dels cantautors més consolidats de l'escena valenciana actual. Natural de Cocentaina, Andreu té una llarga trajectòria marcada per cançons d'autor compromeses amb la vida, la llibertat i la dignitat col·lectiva, sempre amb una gran sensibilitat poètica.
  • Jazzwoman: Carmen Aguado, coneguda com a Jazzwoman, és una de les figures clau de la música urbana en valencià. Amb un estil que barreja el hip-hop, el trap i fins i tot tocs de salsa o merengue, les seues cançons són pura energia i reivindicació, especialment centrades en l'empoderament femení.
  • La Kinky Band: Aquesta orquestra alternativa de versions destaca per la seua posada en escena trepidant. Són coneguts per oferir concerts de llarga durada on repassen grans èxits nacionals i internacionals amb un format de banda potent (amb secció de vents inclosa) que garanteix la festa.
El grup Tito Pontet serà un dels atractius de la nova edició del Vilafafest 2026.

El grup Tito Pontet serà un dels atractius de la nova edició del Vilafafest 2026. / MEDITERRÁNEO

La música és l’eix central de la jornada i reflecteix tant la diversitat artística com la capacitat del festival de posar en valor la cultura contemporània en un entorn rural.

Un festival amb arrels: valors i compromís

Els organitzadors han repetit en diverses ocasions que Vilafafest és molt més que una celebració musical: és una plataforma per defensar la vida rural i posar en valor el patrimoni cultural, social i natural de la comarca. De fet, amb el lema d'enguany, La pedra feta art, el festival abraça l’essència del poble i reivindica l’orgull per la seua identitat.

Aquesta aposta cultural també s’alinea amb una consciència activa envers temes com la sostenibilitat del territori, el suport a iniciatives locals i la lluita contra la despoblació, amb l’objectiu que la cultura continue sent una eina per viure i transformar realitats.

Vine, escolta, viu el Vilafafest!

Si busques una experiència que combina música en viu, reflexió i celebració del món rural, apunta’t el 21 de març a Vilafamés. El Vilafafest ho té tot per convertir-se en una de les cites culturals més suggeridores del primer trimestre de l'any: gratitud per les arrels, ritme desinhibit, creativitat i molts moments per compartir.

