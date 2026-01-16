5 claves de la programación cultural del Palau de Congressos de Peñíscola para arrancar 2026

El Palau de Congressos de Peñíscola inicia 2026 reforzando su papel como epicentro cultural del norte de la Comunitat Valenciana. El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado la programación de teatro y cine para el primer trimestre del año, una agenda que se desarrollará entre enero y marzo y que apuesta por la creación valenciana, el teatro contemporáneo y el cine de autor con precios accesibles.

La propuesta, diseñada para públicos diversos, combina artes escénicas y cine en un formato estable que consolida al Palau como un espacio cultural activo durante todo el año y como herramienta de vertebración territorial. Estas son las cinco claves que definen la programación cultural de Peñíscola en los primeros meses de 2026.

1. Protagonismo de la creación valenciana

Uno de los ejes principales de la programación es la fuerte presencia de producciones valencianas, especialmente en el apartado teatral. El trimestre se abrirá el sábado 24 de enero con Los días lentos, nueva producción del Institut Valencià de Cultura escrita y dirigida por Lola Blasco. La obra propone una reflexión íntima y poética sobre la vejez y la muerte y llega a Peñíscola tras su estreno en Alicante y su paso por València y Castelló este mismo fin de semana, días 17 y 18 de enero.

Los días lentos, dirigida por Lola Blasco / Instagram

También valenciana es Postals, de L’Horta Teatre, que se representará el 31 de enero. La pieza plantea un viaje por la historia del turismo y sus transformaciones sociales, conectando memoria colectiva y análisis crítico de un fenómeno clave en el desarrollo del territorio.

2. Teatro contemporáneo con diversidad de miradas

La programación de artes escénicas combina estilos, lenguajes y temáticas diversas, desde la reflexión existencial hasta la comedia más irreverente. El sábado 28 de febrero llegará Parejas imperfectas, de la dramaturga Martyna Majok, una obra que entrelaza historias sobre dependencia, amor y superación, abordando las relaciones humanas desde una mirada contemporánea.

El ciclo teatral se completa con Tributo, de La Teta Calva, una comedia punk que rinde homenaje a las frustraciones, los sueños aplazados y el paso del tiempo. Cuatro propuestas que refuerzan la apuesta del Palau por un teatro actual, comprometido y accesible.

3. Cine español reciente y autores internacionales

El cine ocupa un lugar destacado en la programación del primer trimestre, con una selección de títulos del panorama nacional e internacional. El ciclo se inaugurará los días 17 y 18 de enero con Romería, de Carla Simón, una de las cineastas más relevantes del cine español contemporáneo.

A lo largo del trimestre se proyectarán también Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; Siempre en invierno, de David Trueba; Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, considerada una de las películas más importantes del cine español de 2025; La cena, una comedia ambientada en la posguerra española; y Father Mother Sister Brother, la nueva película de Jim Jarmusch.

4. Cultura accesible: entradas a tres euros

Otro de los puntos clave de la programación es su apuesta por la accesibilidad. Las sesiones de cine mantienen un precio reducido de tan solo tres euros, facilitando el acceso a propuestas de calidad y fomentando la participación cultural de públicos diversos.

Esta política de precios refuerza el papel del Palau de Congressos como espacio cultural abierto, pensado tanto para la ciudadanía de Peñíscola como para el conjunto de la comarca del Baix Maestrat.

La delegada territorial del IVC en Castellón, Nuria Felip, junto al alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, durante la presentación. / MEDITERRÁNEO

5. Un espacio cultural activo todo el año

La delegada territorial del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Nuria Felip, ha subrayado que la programación refleja «la apuesta del IVC por acercar a la ciudadanía una oferta cultural variada, contemporánea y de calidad, pensada para públicos diversos», destacando además la colaboración con el Ayuntamiento de Peñíscola.

El alcalde, Andrés Martínez, ha señalado que una programación sostenida y de calidad en el Palau de Congressos es «una oportunidad extraordinaria para toda la comarca» y ha agradecido al IVC su apuesta por la vertebración territorial a través de la cultura.

La programación completa y la venta de entradas pueden consultarse en la web oficial del IVC.