¿Quién fue Enric Forcada Traver y por qué su imprenta La Gavina marcó Castelló?
El Menador acoge una exposición con postales, dibujos y publicaciones que revelan la vida y legado cultural del impresor, escritor y librero castellonense
Castelló rinde homenaje a Enric Forcada Traver, impresor, escritor y librero, con la exposición Enric Forcada i Traver: impresor, librero, escritor y enamorado de Castellón, inaugurada en el Menador. La muestra permite descubrir la trayectoria de quien fundó en 1936 la histórica imprenta La Gavina y su contribución a la cultura local.
Un legado donado al patrimonio municipal
La familia Forcada Altava donó en 2022 al Archivo Municipal de Castelló la colección que hoy se exhibe: postales, dibujos, publicaciones, mapas escolares, material de oficina y abundante correspondencia. Todo el fondo está disponible también en el Museu d’Etnologia.
Amistades y conexiones culturales
La documentación refleja la relación de Forcada con figuras como Bernat Artola, Enric Soler i Godes o Matilde Salvador, y evidencia su papel central en la vida cultural castellonense.
Producción bibliográfica destacada
Entre sus obras destacan Casolanes, Cavallers, falta o bona?, Les Camiles, la recopilación Història Anecdòtica del Campanar y su libro póstumo L’oncle malvat.
El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, subraya: «La enorme importancia de poner en valor la figura de un verdadero prohombre de nuestra ciudad». La exposición es acceso libre y ofrece al público una oportunidad única de acercarse al universo de Enric Forcada Traver y La Gavina.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra otro clásico de la restauración de Vila-real y da paso a un nuevo concepto de cocina japonesa
- Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
- Más cambios en la oferta gastronómica de Vila-real: se marcha una franquicia muy conocida
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- La propuesta que incendia el debate: renunciar a la pensión para salvar a los jóvenes
- 15 minipisos en un local comercial 'levantan ampollas' en el Raval Universitari de Castelló. Los vecinos no pueden más y esta es su situación
- Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo