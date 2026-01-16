¿Quién fue Enric Forcada Traver y por qué su imprenta La Gavina marcó Castelló?

Castelló rinde homenaje a Enric Forcada Traver, impresor, escritor y librero, con la exposición Enric Forcada i Traver: impresor, librero, escritor y enamorado de Castellón, inaugurada en el Menador. La muestra permite descubrir la trayectoria de quien fundó en 1936 la histórica imprenta La Gavina y su contribución a la cultura local.

Un legado donado al patrimonio municipal

La familia Forcada Altava donó en 2022 al Archivo Municipal de Castelló la colección que hoy se exhibe: postales, dibujos, publicaciones, mapas escolares, material de oficina y abundante correspondencia. Todo el fondo está disponible también en el Museu d’Etnologia.

Asistentes al evento en el Menador. / Mediterráneo

Amistades y conexiones culturales

La documentación refleja la relación de Forcada con figuras como Bernat Artola, Enric Soler i Godes o Matilde Salvador, y evidencia su papel central en la vida cultural castellonense.

Producción bibliográfica destacada

Entre sus obras destacan Casolanes, Cavallers, falta o bona?, Les Camiles, la recopilación Història Anecdòtica del Campanar y su libro póstumo L’oncle malvat.

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, subraya: «La enorme importancia de poner en valor la figura de un verdadero prohombre de nuestra ciudad». La exposición es acceso libre y ofrece al público una oportunidad única de acercarse al universo de Enric Forcada Traver y La Gavina.