Dekker reinicia el SONS Castelló: un refugio de luz en tiempos fríos

La música —esa geografía inasible donde se encuentran el recuerdo y la esperanza— vuelve a ocupar el Teatre del Raval este lunes, 19 de enero, con la voz cálida y las texturas melódicas de Dekker, el artista que debía haber inaugurado la temporada de primavera del SONS Castelló el año pasado y cuyo concierto fue aplazado hasta ahora.

En un escenario pequeño, cercano, sin artificios, el artista de rostro anónimo, oculto por un singular sombrero de paja, presentará parte de su repertorio más íntimo, ese donde la melodía y la emoción convergen sin concesiones, recordando por momentos la sensibilidad de Bon Iver y la lírica expansiva de Nick Mulvey.

Entre sombras y luz

Dekker —nombre tras el que se oculta el estadounidense Brookln Dekker, mitad del dúo indie-folk Rue Royale— ha ido construyendo una carrera en solitario marcada por una búsqueda de sonidos personales y palpables. Su último álbum, Future Ghosts (2024), es un mapa de amor y pérdida, de silencios reveladores y texturas que se suspenden entre la melancolía y la serenidad.

Dekker es el encargado de inaugurar la temporada invernal del SONS Castelló 2026. / James Keane

En Castelló, esas mismas canciones, envueltas en la modestia del Teatre del Raval, sonarán como confesiones. Desde el susurro al clímax, su set transcurrirá como una narración donde los ritmos hipnóticos y la voz cálida dibujen paisajes emocionales —un gesto de vulnerabilidad en tiempos donde la música en directo a menudo se mide en decibelios y multitud.

El SONS Castelló, más allá de la cartelera

Lo que ocurre en el SONS Castelló no es solo entretenimiento; es un ejercicio de escucha activa. Aquí no se compite por la atención, se la gana. El ciclo ha apostado por artistas de escena independiente, de autor, folk, pop alternativo y propuestas que dialogan con el público desde la cercanía.

Dekker abre este ciclo invernal de 2026 con un gesto de honestidad que invita a pensar la música como un refugio necesario: un lugar íntimo donde las canciones se revelan como compañeros de viaje en noches largas y corazones expectantes.

¿Qué sigue en el SONS Castelló?

Tras este concierto, la programación del Cicle de Músiques Independents de Castelló continuará con otras propuestas igualmente singulares: Emma Pollock y Alondra Bentley, ambas en febrero.

Sin duda, el SONS Castelló es mucho más que una serie de conciertos: es una cita con la curiosidad, una plataforma donde la música atraviesa fronteras y toda estética que hable desde lo esencial. Cada cita en el Teatre del Raval es una oportunidad para redescubrir la música como experiencia sensorial y comunitaria.