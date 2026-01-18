Música
Eva Gómez transforma els versos de Maria Beneyto en un disc íntim i contemporani
El vuité treball de la cantautora d'Almenara transforma els versos de la poeta en cançons d’arrel mediterrània, combinant tradició i mirada contemporània.
La cantautora d’Almenara Eva Gómez presenta Ací estic. Jo soc aquella, el seu nou treball discogràfic, una proposta artística que naix del diàleg entre música i literatura. El disc reuneix poemes musicats de Maria Beneyto, una de les veus més sòlides de la poesia valenciana del segle XX, i els transforma en cançons contemporànies sense perdre l’arrel. El projecte s’inscriu en una voluntat de reivindicació cultural i de transmissió del llegat literari.
Una veu necessària
Maria Beneyto (1920-2011) és una autora fonamental de la literatura valenciana, amb una obra que travessa gèneres, llengües i èpoques. La seua poesia, escrita tant en valencià com en castellà, es caracteritza per una veu íntima, crítica i compromesa, que reflexiona sobre la identitat, la memòria, la condició femenina i les ferides de la postguerra. Durant 2025, la seua figura ha estat objecte d’una àmplia reivindicació cultural arran de la declaració de l’Any Maria Beneyto per part de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
Del poema a la cançó
El disc d’Eva Gómez recorre diferents etapes de l’obra de Beneyto, des del primer poemari Ratlles a l’aire fins a Bressoleig a l’insomni de la ira. Les adaptacions musicals respecten l’essència i la força dels textos originals, tot dotant-los d’una nova dimensió sonora. Les composicions construeixen una atmosfera íntima i reflexiva, on la paraula ocupa un lloc central i dialoga amb melodies que conviden a l’escolta pausada.
Sons d’arrel
Els arranjaments incorporen una paleta instrumental rica i suggeridora, amb presència de guitarra, viola de roda, bouzouki, panders i cànters. Aquest univers sonor remet a la tradició mediterrània i al folk, però s’articula amb una rítmica contundent i una sensibilitat actual. El resultat és un equilibri entre arrel i modernitat que reforça el caràcter atemporal de la poesia de Beneyto.
Ací estic. Jo soc aquella és el vuité treball discogràfic d’Eva Gómez i consolida la seua trajectòria dins de la cançó d’autor i la producció independent. La cantautora ha desenvolupat una carrera marcada pel compromís cultural, la recerca literària i la coherència artística. En aquest projecte compta amb la col·laboració de la multiinstrumentista Laura Miñarro, companya habitual de producció i escenari.
Producció i imatge del disc
El disc ha estat enregistrat i autoproduït a Egostudio, l’estudi personal d’Eva Gómez, entre juliol i desembre de 2025. El disseny de portada, contraportada i CD ha anat a càrrec de l’artista muralista Toni Espinar, a partir del mural de Maria Beneyto situat a la Plaça de les Lletres Valencianes d’Alzira. El treball ja es pot adquirir en format CD i a les plataformes digitals habituals.
Un homenatge que connecta poesia, memòria i present.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
- La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
- Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: 'Una gran oportunidad
- Suspendida la batida por Sonia en Orpesa: El operativo la busca en el entorno del puerto deportivo
- Los municipios de Castellón donde más ha llovido y cuándo parará de llover
- Directo Sant Antoni Castellón: tradiciones, hogueras y actos en los municipios
- Furor por trabajar en el Hospital Provincial de Castellón: 2.750 candidatos optan a 35 plazas