El pas de Carlota Gurt per Benicàssim abans de guanyar el Premi Anagrama de novel·la
L'autora catalana va participar al cicle 'Afinidades electivas' que promou el Ministeri de Cultura al costat de Sabina Urraca
La província de Castelló no viu només del Mediterrani, els festivals i la música; també és part activa del mapa literari nacional. Si fa poc més d’un any i mig Carlota Gurt va visitar Benicàssim per participar en el cicle de trobades Afinitats electives, on va conversar amb Sabina Urraca sobre afinitats i divergències en l’escriptura contemporània, ara l’autora acaba de coronar-se amb un dels premis més prestigiosos de la narrativa en llengües de l’Estat: l’11é Premi Llibres Anagrama de Novel·la.
Un premi de pes per a una veu consolidada
Gurt, escriptora i traductora nascuda a Barcelona l’any 1976, ha sigut distingida per unanimitat amb aquest guardó —dotat amb 12.000 euros— gràcies a la seua novel·la Els erms, una obra que explora diferents formes de sequera, tant físiques com emocionals i socials, a partir d’un encontre fortuït entre dos personatges en un parador desolat un 24 de desembre. El jurat n’ha destacat «la força narrativa» i la capacitat de l’autora per convertir aquests erms en un espai reflexiu i literari. La novel·la arribarà a les llibreries el pròxim 25 de març.
Benicàssim, punt de trobada literari
La presència de Carlota Gurt a Benicàssim, en el marc del programa de trobades impulsat pel Ministeri de Cultura, va ser una oportunitat perquè lectors i lectores de la província s’acostaren a una veu literària que hui es consagra amb un premi de primer nivell. Aleshores, a la llibreria que va acollir el diàleg entre autores, es va posar de manifest allò que ara torna a ressonar amb força: que els espais culturals que es generen a Castelló importen, que són nodes rellevants en la circulació d’idees i paraules més enllà dels circuits metropolitans.
Castelló, territori de literatura
Que una autora que va passar per Benicàssim torne a situar el seu nom en els titulars nacionals reafirma una idea que l’escena cultural local fa temps que defensa: la província és territori de literatura, diàleg i apostes vives per l’escriptura contemporània. Ja siguen trobades en llibreries independents, festivals literaris o programes de difusió com Afinitats electives, la literatura té a Castelló un públic atent i exigent. I el reconeixement a Carlota Gurt ho confirma.
