Art
Pantonas: el cicle d’art que reivindica el color i el gènere torna a Castelló amb tres tallers
L’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) acull la segona edició del projecte 'Pantonas' que organitza Formiguer Produccions a partir del 31 de gener
L’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) torna a vestir-se de creativitat amb la segona edició de Pantonas, una iniciativa que fon el concepte de color «pantone» amb la força del gènere femení. Una sèrie de panteres —artistes locals i activistes— prenen el centre per desplegar un cicle artístic que no sols celebra la pintura, sinó que qüestiona el poder i reivindica l’empoderament a través de l’art.
Pantonas és obra de Formiguer Produccions, que assumeix el rol de mediador. Amb la mirada posada en l’artivisme, l’organització crea espais imaginaris i lliures, amb un enfocament antiadultista que potencia l’educació, la cultura i la creativitat. L’objectiu, expliquen, és generar una tonalitat única capaç de transformar la societat, promovent la diversitat a través del joc i l’oci. «No hem inventat res però continuem afavorint i provocant», resumeixen amb honestedat.
La programació
Els tallers programats en esta segona edició són una invitació a explorar la percepció, la sensibilitat i la llibertat de creació sense estereotips. El 31 de gener, Vane Julián conduirà Divers Envers, on els participants utilitzaran el llenguatge gràfic com a mitjà de comunicació. La proposta és clara: alliberar-se dels prejudicis i crear personatges des d’una perspectiva imaginativa, estimulant capacitats sensorials, perceptives i cognitives.
El 28 de febrer, Marta Negre proposa Amb un sis i un quatre: retrats en collage, un taller que investiga l’expressió mínima necessària per construir un retrat. Amb la fórmula «menys és millor que més», cartolines, papers i superposicions, els participants aprendran a sintetitzar trets i compondre una galeria de personatges únics i originals.
L’últim taller, Bodegons estacionals, serà el 28 de març de la mà de Júlia Badia i Glòria Esteve (Bonavista Taller). L’activitat consisteix a organitzar elements -aliments, paisatges, objectes- en paletes de color que evoquen les estacions de l’any. Una combinació de colors i objectes que convida a parlar d’aliments, temps i memòria col·lectiva, amb l’objectiu de transformar l’experiència visual en un joc de percepcions i sensacions.
Per a les famílies
L’experiència de Pantonas es dirigeix especialment a un públic jove i familiar, amb edats compreses entre els 7 i els 14 anys, però el seu missatge traspassa els límits de l’infantil. És una invitació a repensar els rols de gènere, a qüestionar normes i a explorar la creativitat com a eina de transformació social. La mirada antiadultista de Formiguer no tracta els participants com a simples espectadors: els converteix en coautors d’un procés artístic i crític.
L’any passat, el cicle ja havia captivat el públic amb propostes com Yo, Animal de Sara Bellés, Carta de Grises d’Ana Sansano, Un Personatge Molt Exquisit de Verónica Fabregat i Pareidolia: Marionetes Experimentals de Rocío Rodríguez. Tots aquests tallers van compartir la mateixa voluntat de combinar educació, joc i art, establint un precedent que la segona edició busca consolidar i ampliar.
Més que tallers
Pantonas no és només un conjunt de tallers. És una declaració de principis: l’art com a instrument de crítica, empoderament i transformació social. És una paleta que barreja reivindicació i joc, activisme i creativitat, i que convida a mirar més enllà del que ja coneixem. Entre colors, papers, objectes i personatges, les panteres del cicle construeixen un espai on la diversitat és norma i l’experimentació, obligació.
El resultat és un programa que transcendeix l’estrictament visual per abraçar l’experiència completa: veure, tocar, pensar i, sobretot, participar. Així, reafirmen el seu compromís amb una cultura inclusiva i disruptiva, capaç de transformar Castelló en un laboratori de color, joc i gènere. Les panteres tornen, més potents i més visibles que mai.
