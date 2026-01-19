Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tren descarrilado AdamuzVehículo eléctrico CastellónCafé especialidad CastellóNombre de modaAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

Art

Pantonas: el cicle d’art que reivindica el color i el gènere torna a Castelló amb tres tallers

L’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) acull la segona edició del projecte 'Pantonas' que organitza Formiguer Produccions a partir del 31 de gener

Vane Julián, Júlia Badia i Glòria Esteve (Bonavista Taller) i Marta Negre seran les protagonistes de 'Pantonas II'.

Vane Julián, Júlia Badia i Glòria Esteve (Bonavista Taller) i Marta Negre seran les protagonistes de 'Pantonas II'. / MEDITERRÁNEO

Eric Gras

Eric Gras

L’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) torna a vestir-se de creativitat amb la segona edició de Pantonas, una iniciativa que fon el concepte de color «pantone» amb la força del gènere femení. Una sèrie de panteres —artistes locals i activistes— prenen el centre per desplegar un cicle artístic que no sols celebra la pintura, sinó que qüestiona el poder i reivindica l’empoderament a través de l’art.

Pantonas és obra de Formiguer Produccions, que assumeix el rol de mediador. Amb la mirada posada en l’artivisme, l’organització crea espais imaginaris i lliures, amb un enfocament antiadultista que potencia l’educació, la cultura i la creativitat. L’objectiu, expliquen, és generar una tonalitat única capaç de transformar la societat, promovent la diversitat a través del joc i l’oci. «No hem inventat res però continuem afavorint i provocant», resumeixen amb honestedat.

Els tallers de 'Pantonas' són una invitació a explorar la percepció, la sensibilitat i la llibertat de creació sense estereotips.

Els tallers de 'Pantonas' són una invitació a explorar la percepció, la sensibilitat i la llibertat de creació sense estereotips. / MEDITERRÁNEO

La programació

Els tallers programats en esta segona edició són una invitació a explorar la percepció, la sensibilitat i la llibertat de creació sense estereotips. El 31 de gener, Vane Julián conduirà Divers Envers, on els participants utilitzaran el llenguatge gràfic com a mitjà de comunicació. La proposta és clara: alliberar-se dels prejudicis i crear personatges des d’una perspectiva imaginativa, estimulant capacitats sensorials, perceptives i cognitives.

El 28 de febrer, Marta Negre proposa Amb un sis i un quatre: retrats en collage, un taller que investiga l’expressió mínima necessària per construir un retrat. Amb la fórmula «menys és millor que més», cartolines, papers i superposicions, els participants aprendran a sintetitzar trets i compondre una galeria de personatges únics i originals.

L’últim taller, Bodegons estacionals, serà el 28 de març de la mà de Júlia Badia i Glòria Esteve (Bonavista Taller). L’activitat consisteix a organitzar elements -aliments, paisatges, objectes- en paletes de color que evoquen les estacions de l’any. Una combinació de colors i objectes que convida a parlar d’aliments, temps i memòria col·lectiva, amb l’objectiu de transformar l’experiència visual en un joc de percepcions i sensacions.

Per a les famílies

L’experiència de Pantonas es dirigeix especialment a un públic jove i familiar, amb edats compreses entre els 7 i els 14 anys, però el seu missatge traspassa els límits de l’infantil. És una invitació a repensar els rols de gènere, a qüestionar normes i a explorar la creativitat com a eina de transformació social. La mirada antiadultista de Formiguer no tracta els participants com a simples espectadors: els converteix en coautors d’un procés artístic i crític.

Ana Sansano fou una de les protagonistes del cicle 'Pantonas' l'any passat a l'EACC.

Ana Sansano fou una de les protagonistes del cicle 'Pantonas' l'any passat a l'EACC. / MEDITERRÁNEO

L’any passat, el cicle ja havia captivat el públic amb propostes com Yo, Animal de Sara Bellés, Carta de Grises d’Ana Sansano, Un Personatge Molt Exquisit de Verónica Fabregat i Pareidolia: Marionetes Experimentals de Rocío Rodríguez. Tots aquests tallers van compartir la mateixa voluntat de combinar educació, joc i art, establint un precedent que la segona edició busca consolidar i ampliar.

Més que tallers

Pantonas no és només un conjunt de tallers. És una declaració de principis: l’art com a instrument de crítica, empoderament i transformació social. És una paleta que barreja reivindicació i joc, activisme i creativitat, i que convida a mirar més enllà del que ja coneixem. Entre colors, papers, objectes i personatges, les panteres del cicle construeixen un espai on la diversitat és norma i l’experimentació, obligació.

Noticias relacionadas y más

El resultat és un programa que transcendeix l’estrictament visual per abraçar l’experiència completa: veure, tocar, pensar i, sobretot, participar. Així, reafirmen el seu compromís amb una cultura inclusiva i disruptiva, capaç de transformar Castelló en un laboratori de color, joc i gènere. Les panteres tornen, més potents i més visibles que mai.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
  2. La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
  3. Castelló celebra este domingo la festividad de Sant Antoni con la mirada puesta en el cielo. Los actos
  4. El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
  5. Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: 'Una gran oportunidad
  6. La llegada de la borrasca Harry eleva la alerta en Castellón: Ojo con la lluvia y la nieve
  7. Aemet activa el 'aviso especial de fenómeno adverso' ante la llegada de la borrasca 'Harry' a Castellón
  8. Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así

Línea Directa confirma el fallecimiento de su consejero independiente John de Zulueta a los 78 años

Línea Directa confirma el fallecimiento de su consejero independiente John de Zulueta a los 78 años

Queremos darte voz: Mediterráneo busca testimonios de Castellón afectados por el grave accidente ferroviario en Córdoba

Queremos darte voz: Mediterráneo busca testimonios de Castellón afectados por el grave accidente ferroviario en Córdoba

El Consorcio de Bomberos lanza un aviso preventivo por el temporal marítimo en Castellón: los consejos ante lo que se avecina

El Consorcio de Bomberos lanza un aviso preventivo por el temporal marítimo en Castellón: los consejos ante lo que se avecina

El anuario 'Bou per la Vila 2025', a la venta en todos los quioscos por 2 euros

El anuario 'Bou per la Vila 2025', a la venta en todos los quioscos por 2 euros

La Diputación de Castellón urgirá una reforma de la ley de Costas en defensa de los vecinos del litoral

La Diputación de Castellón urgirá una reforma de la ley de Costas en defensa de los vecinos del litoral
Tracking Pixel Contents