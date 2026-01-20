De las portadas de los 80 a la Llotja del Cànem de Castelló: el fenómeno OVNI vuelve a cobrar vida

Durante los años 70 y 80 del pasado siglo, el fenómeno OVNI dejó de ser un asunto periférico para instalarse en el centro del relato mediático español. Portadas de periódicos, noticiarios televisivos y programas de máxima audiencia acogieron testimonios, avistamientos y relatos que eran tratados con una mezcla de fascinación y solemnidad. Aquella España que salía de la dictadura y se abría al mundo también miraba al cielo en busca de respuestas. O, al menos, de preguntas.

Ese imaginario colectivo, hoy arrinconado en la memoria popular y en los márgenes de la cultura oficial, es el punto de partida de Spanish Files, el proyecto fotográfico que el alicantino José Luis Carrillo presenta en la Llotja del Cànem de Castelló a partir de este jueves 22 de enero, con inauguración y visita guiada a las 19.00 horas. Una exposición que no busca confirmar ni desmentir nada, sino observar qué queda de aquel fenómeno cuando se lo mira con la distancia del tiempo y las herramientas de la fotografía documental contemporánea.

Cuando creer era una posibilidad compartida

Spanish Files se construye desde una constatación tan simple como incómoda: el fenómeno OVNI no ha desaparecido. Los registros, casos y testimonios siguen existiendo con una intensidad similar a la de hace décadas. Lo que ha cambiado es el lugar que ocupan en el espacio público. Donde antes había atención mediática, ahora hay silencio. Donde había interés, hoy hay sospecha o directamente burla.

La prensa de las décadas de los 70 y 80 se hacía eco de posibles avistamientos de OVNIS. / Proyecto 'Spanish Files', de José Luis Carrillo

Carrillo se sitúa justo en esa grieta. Lejos del sensacionalismo y también de la ironía fácil, su trabajo se adentra en los territorios físicos y simbólicos donde el fenómeno sigue manifestándose: pueblos, carreteras secundarias, paisajes anodinos, personas que continúan mirando al cielo o revisando archivos. El resultado es una cartografía visual que habla menos de extraterrestres que de creencias, de fe laica y de la necesidad humana de encontrar sentido a lo inexplicable.

Viajar para no encontrar respuestas

El proyecto comenzó en noviembre de 2019, impulsado —según explica el propio autor en el texto que acompaña la muestra— por una serie de experiencias personales difíciles de explicar. Ese detonante llevó a Carrillo a emprender un recorrido físico y mental por distintos puntos de España, siguiendo una estela que remite inevitablemente a figuras como J. J. Benítez, pionero de la ufología mediática en nuestro país.

Una de las imágenes que forman parte del proyecto documental 'Spanish Files' de José Luis Carrillo. / José Luis Carrillo

Coche, cámara y libreta se convierten aquí en herramientas de investigación, pero también en símbolos de una búsqueda condenada al fracaso en términos clásicos: no hay respuestas definitivas, no hay revelaciones. Lo que aparece, en cambio, es un archivo de preguntas. Fotografías que no ilustran el misterio, sino que lo rodean. Imágenes que hablan de lugares donde “algo” ocurrió —o pudo haber ocurrido— y de personas que siguen habitando ese relato, aunque el resto haya dejado de escucharlas.

Fotografía documental con vocación antropológica

Formado en fotografía y acción creativa y especializado en fotografía documental contemporánea, Carrillo aborda Spanish Files desde una mirada claramente antropológica. Su interés no está en el fenómeno como espectáculo, sino en lo que revela sobre nuestra relación con el pasado, con el territorio y con aquello que se sale de la norma.

Las imágenes rehúyen el dramatismo y apuestan por una estética contenida, casi fría, que refuerza la sensación de extrañeza cotidiana. No hay efectos ni artificios: hay paisajes, interiores, rastros, documentos, miradas. En ese sentido, la exposición dialoga tanto con la tradición del documental clásico como con prácticas más recientes que entienden la fotografía como herramienta crítica y narrativa.

Del archivo al presente

El título de la muestra no es casual. Spanish Files remite tanto a los expedientes oficiales como a ese archivo informal, disperso y muchas veces desacreditado que conforman los relatos de testigos e investigadores independientes. Carrillo trabaja con esa ambigüedad, consciente de que el archivo no es nunca neutral y de que toda clasificación implica una toma de posición.

Cartel de la exposición 'Spanish Files' que se inaugura el 22 de enero en la Llotja del Cànem de Castelló / MEDITERRÁNEO

Treinta años después del auge mediático del fenómeno, la exposición plantea una pregunta incómoda: ¿qué dice de una sociedad aquello que decide creer y, sobre todo, aquello que decide dejar de escuchar? En una época saturada de información, Spanish Files propone detenerse y observar los márgenes, esos lugares donde lo extraño persiste aunque ya no sea rentable ni televisivo.

Un proyecto en proceso

Lejos de cerrarse como una obra definitiva, Spanish Files se presenta como un proyecto en curso. Esa condición abierta refuerza su sentido: no hay conclusión posible porque el fenómeno —real o simbólico— sigue activo. La exposición en la Llotja del Cànem se convierte así en una estación más dentro de un recorrido que continúa expandiéndose.

Como actividad complementaria, el miércoles 18 de febrero a las 19.00 horas se celebrará una sesión del Photobook Club Castelló con la presencia del autor, una oportunidad para profundizar en el proceso de trabajo y en las decisiones formales y conceptuales del proyecto.

Mirar al cielo, mirar alrededor

En última instancia, Spanish Files no habla de platillos volantes ni de visitantes de otros mundos. Habla de nosotros. De cómo construimos relatos colectivos, de cómo gestionamos lo desconocido y de cómo el paso del tiempo transforma la fe en sospecha. Desde las portadas de los años 80 hasta las salas expositivas de hoy, el fenómeno OVNI vuelve a cobrar vida no como certeza, sino como pregunta abierta. Y quizá ahí resida su verdadera potencia.