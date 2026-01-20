El IVC impulsa conciertos gratuitos de estudiantes en el Museu de Belles Arts de Castelló

El Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Conservatorio Profesional de Música Mestre Tàrrega de Castelló han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha el ciclo Diálegs entre música i art, una iniciativa que llevará conciertos del alumnado al Museu de Belles Arts de Castelló con el objetivo de ofrecer una experiencia escénica real y abierta a la ciudadanía.

El proyecto permite a los estudiantes tocar música en vivo ante público, en un espacio expositivo de referencia, reforzando así su formación artística y profesional. El primer concierto, con acceso libre, tendrá lugar el jueves 22 de enero, a las 19.00 horas, mientras que la segunda cita está prevista para el 19 de febrero, también a las 19.00 horas.

Apoyo al talento joven y colaboración institucional

La delegada territorial del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Nuria Felip, ha señalado que esta iniciativa «refuerza el compromiso del IVC con la formación musical y con el apoyo al talento joven», y ha añadido que Diálegs entre música i art es «un claro ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones permite generar proyectos culturales de calidad, abiertos a la ciudadanía, en esta ocasión, con una clara vocación formativa».

El Museu de Belles Arts de Castelló inicia un nuevo ciclo musical con alumnos del Conservatorio Mestre Tàrrega. / MEDITERRÁNEO

Felip ha destacado que este no es el único proyecto compartido entre ambas entidades y ha recordado que «este año se sigue apostando por los conciertos de bienvenida que el alumnado del Conservatorio Superior de Castellón realiza en el Auditori de Castelló, una iniciativa consolidada que contribuye a acercar a los estudiantes a los espectadores y a reforzar los vínculos entre las instituciones culturales y educativas de la ciudad».

Nuevos espacios para la práctica musical

Por su parte, el director del Conservatorio Profesional de Música Mestre Tàrrega, Antonio Rodríguez, ha subrayado la importancia de que los estudiantes practiquen ante el público, ya que uno de los principales sentidos de la actividad musical es desarrollarse en espacios frente al espectador.

Rodríguez ha explicado además que el centro afronta actualmente «una limitación de espacios, debido a la creciente demanda del salón de actos». «En este contexto, la nueva colaboración con el Institut Valencià de Cultura garantiza al alumnado la disponibilidad de un nuevo lugar para la realización de audiciones y conciertos, ampliando así las oportunidades de mostrar su trabajo artístico ante el público», ha agregado.

Fechas y acceso

Los conciertos del ciclo Diálegs entre música i art previstos para este trimestre se celebrarán los jueves 22 de enero y 19 de febrero, ambos a las 19.00 horas, en el Museu de Belles Arts de Castelló.

El acceso es libre hasta completar aforo.

Más información en la web oficial del Institut Valencià de Cultura.