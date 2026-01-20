Més dotació i un nou guardó: així canvien els Premis Literaris Ciutat de Benicarló
Els guardons es reformulen per reforçar la vinculació amb la ciutat, augmenten la dotació de l’Àlbum Infantil i incorporen un nou premi amb Benicarló com a eix temàtic
Els Premis Literaris Ciutat de Benicarló inicien una nova etapa a partir de la convocatòria de 2026 amb una reformulació que busca reforçar el paper de Benicarló com a centre del projecte cultural i recuperar l’esperit amb què van nàixer l’any 2014: fomentar la lectura, impulsar la creació literària de qualitat i projectar la ciutat des d’una mirada cultural, patrimonial i literària.
La reestructuració, impulsada per l’Ajuntament de Benicarló, suposa canvis rellevants en les modalitats dels premis, amb l’objectiu d’adaptar-los als nous temps i concentrar esforços en aquells guardons que millor s’alineen amb l’estratègia cultural municipal.
Més dotació per al Premi d’Àlbum Infantil Il·lustrat
Una de les principals novetats és el reforç del Premi d’Àlbum Infantil Il·lustrat, que incrementa la seua dotació econòmica de 5.000 a 8.000 euros. Aquesta aposta pretén convertir-lo en un premi més competitiu i amb major projecció tant a nivell estatal com internacional, consolidant-lo com una de les peces clau dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló.
Nou Premi Ciutat de Benicarló, amb la ciutat com a protagonista
La gran incorporació de la nova etapa és la creació del Premi Ciutat de Benicarló, una modalitat oberta a autors i autores de qualsevol nacionalitat amb obres que tinguen Benicarló com a temàtica central.
Les obres podran abordar la ciutat des de diferents gèneres literaris, com l’assaig, la investigació històrica, la novel·la, la gastronomia o el patrimoni, i es podran presentar tant en valencià com en castellà. El premi consistirà en l’edició i publicació de l’obra guanyadora, valorada en 4.000 euros, així com en l’adquisició d’un nombre d’exemplars encara per determinar.
S’eliminen dues modalitats per concentrar esforços
En aquesta nova etapa, l’Ajuntament ha decidit eliminar les modalitats de Llibre Gastronòmic i Narrativa Juvenil, una decisió que respon a la voluntat de concentrar recursos i energies en aquells premis que millor contribueixen a la projecció cultural i literària de Benicarló.
Es manté el Premi de Divulgació Científica
La reformulació manté també el Premi de Divulgació Científica, reafirmant el compromís municipal amb la promoció del coneixement i la ciència entre la ciutadania com a part fonamental de l’oferta cultural de la ciutat.
Una aposta per reforçar el prestigi dels premis
La regidora de Cultura, María Teresa Pellicer, ha assenyalat que «amb aquesta reformulació volem impulsar la lectura, fomentar la divulgació científica i, sobretot, projectar Benicarló des d’una mirada històrica, patrimonial, social i literària», recordant que els Premis Literaris Ciutat de Benicarló «van nàixer l’any 2014 amb la voluntat de consolidar-se com un dels projectes culturals més importants de l’Ajuntament».
Segons Pellicer, el replantejament permet adaptar els premis als nous temps, ampliar el seu abast i arribar a nous públics, sense renunciar a l’essència ni al prestigi que han caracteritzat els guardons des del seu origen.
Publicació imminent de les bases
Les bases de la pròxima edició dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló es publicaran en breu, moment en què es concretaran els terminis, requisits i condicions de participació d’aquesta nova convocatòria.
