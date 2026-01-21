Una nueva forma de habitar la cultura: cómo la música está cambiando los museos; también los de Castellón

Durante mucho tiempo, el museo fue un espacio pensado para el silencio. Un lugar donde la experiencia cultural se construía desde la mirada, desde la distancia, desde una cierta solemnidad que parecía incompatible con el ruido, el cuerpo o la música en directo. Hoy esa idea ha quedado atrás. Cada vez con más naturalidad, los museos se abren al sonido y convierten la música en una herramienta para repensar cómo se habitan sus espacios y cómo se relacionan con sus públicos.

El último ejemplo llega desde València. El IVAM pone en marcha Posar la veu, un nuevo ciclo mensual de conciertos que activa el hall del museo como espacio de experimentación sonora. La propuesta nace de la colaboración con la Subdirección de Música del Institut Valencià de Cultura (IVC) y parte de una premisa clara: asumir la transdisciplinariedad como una condición inherente al arte contemporáneo y entender el museo como un lugar donde también se produce cultura, no solo donde se exhibe.

Un espacio permeable

En Posar la veu, la voz es el eje conceptual. Su presencia física, su capacidad expresiva, su potencial performativo y su dimensión experimental funcionan como punto de partida para ocupar un espacio de tránsito como el hall y convertirlo en un lugar de escucha. El sábado 31 de enero, a las 19.00 horas, será Xenia quien inaugure el ciclo. La artista de la Vall d’Uixó, compositora, productora e intérprete, representa bien ese cruce de caminos entre escenas, géneros y lenguajes que el ciclo quiere poner en valor.

La valldeuxense Xenia será la encargada de inaugurar el ciclo 'Posar la veu' del IVAM el 31 de enero. / MEDITERRÁNEO

Desde Esfera (2021) hasta Ruido-0 o Aleación, junto a Margarita Quebrada, Xenia ha construido un universo sonoro donde conviven el pop oscuro, la electrónica y una sensibilidad marcada por lo onírico y lo emocional. Su último trabajo, Cuando las sombras se alargan, amplía ese mapa incorporando elementos de urbano, reguetón o drum and bass. Su concierto en el IVAM no solo inaugura un ciclo, también simboliza una manera de entender el museo como espacio permeable a la creación musical contemporánea.

Otras citas en Castelló

Esta tendencia tiene ya un recorrido sólido en Castelló. El Museu de Belles Arts alberga desde hace años Nits al Claustre, uno de los ciclos estivales más consolidados de la ciudad. Durante los meses de julio y agosto, su claustro se transforma en escenario nocturno para conciertos de pequeño formato que apuestan por la cercanía y la diversidad de estilos: jazz, flamenco, fado, tango, música clásica o pop-rock. Con entrada libre, el ciclo ha logrado fidelizar a un público que no siempre coincide con el visitante habitual del museo.

El Nido clausuró la última edición de las 'Nits al Claustre' del Museu de Belles Arts de Castelló. / MEDITERRÁNEO

En esa misma línea se sitúa Les Arts al Belles Arts, el ciclo de conciertos líricos protagonizado por miembros del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts, que refuerza el diálogo entre instituciones culturales y amplía los usos del museo, o el nuevo Diálegs entre música i art, una iniciativa que impulsa el IVC y que ofrecerá actuaciones gratuitas del alumnado del Conservatorio de Música Profesional Mestre Tàrrega en el Museu para reforzar su formación escénica y acercar la música clásica al público.

En el extremo opuesto del espectro sonoro se sitúa el Espai d’Art Contemporani de Castelló. Con Espaisonor, el EACC apuesta por la experimentación auditiva y el arte sonoro como prolongación natural de su discurso expositivo. Música electrónica, ambient, performances audiovisuales y propuestas tecnológicas que cuestionan qué entendemos por música y por escucha encuentran aquí un espacio estable. No se trata de conciertos al uso, sino de experiencias que dialogan con las exposiciones y que convierten el sonido en materia artística.

Formatos acústicos

Junto a estas propuestas, Castelló ha visto nacer en los últimos años un ciclo con identidad propia: Arrels. Acústics al MetCas. Celebrado en el patio del Museu d’Etnologia de Castelló, este proyecto joven ha calado hondo en la programación estival gracias a un enfoque claramente diferenciado. Aquí no hay grandes despliegues técnicos ni experimentación sonora, sino una apuesta por el formato acústico, la canción de autor y el talento local.

Lia Pamina, Pepa Cases o Anna Millo fueron algunas de las protagonistas del ciclo 'Arrels' 2025. / MEDITERRÁNEO

Los conciertos reúnen a artistas de la provincia que presentan sus propias composiciones en un entorno patrimonial íntimo. La voz y el instrumento, sin artificios, buscan una conexión directa con el público. El ciclo nace con una intención clara: dar visibilidad a los músicos «de la terreta», reforzar la oferta cultural previa a los grandes festivales y utilizar la música como puerta de entrada a un museo menos conocido para buena parte de la ciudadanía.

Proyecto nacional

Este diálogo entre música y museo no es exclusivo del ámbito local. A nivel estatal, el programa MusaE. Música en los Museos Estatales se ha consolidado como un proyecto de referencia desde 2015. Cofinanciado por el Ministerio de Cultura y Acción Cultural Española y comisariado por Juventudes Musicales de España, MusaE recorre museos de todo el país con conciertos protagonizados por jóvenes intérpretes. Su singularidad reside en la integración de la música en el propio recorrido expositivo, a través de micro-conciertos que transforman la experiencia del visitante.

En todos estos casos, la música actúa como un detonante. Activa espacios, diversifica públicos y cuestiona la idea del museo como lugar estático. Ya no se trata solo de mirar, sino también de escuchar, de permanecer, de habitar el espacio de otra manera. Un museo que suena es, en el fondo, un museo que se deja atravesar por el presente.