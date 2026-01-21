'Los locos de Valencia', el clásico de Lope de Vega que el IVC reinterpreta para hoy y llegará a Castelló: ¿Cuándo?

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado su nueva producción propia, Los locos de Valencia, una de las primeras comedias de Lope de Vega, que se estrena este jueves, 22 de enero, en el Teatro Principal de València. El montaje, dirigido por Jorge Picó, forma parte de la apuesta del IVC por el patrimonio teatral y la creación contemporánea, y llegará al Teatre Principal de Castelló los días 21 y 22 de febrero, dentro de la programación oficial del organismo autonómico en la capital de la Plana.

Una producción valenciana con sello propio

El espectáculo cuenta con un equipo artístico integrado mayoritariamente por profesionales valencianos. La dramaturgia corre a cargo de Vicent Montalt y Jorge Picó, con asesoría de verso de Carles Sanjaime y ayuda de dirección de Imma Sancho. El proyecto se completa con el acompañamiento artístico de Mar Navarro, el diseño de escenografía, vestuario e iluminación de Fernando Calzadilla y la composición musical de Isabel Latorre, un trabajo coral que subraya la solidez de esta adaptación.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, durante la presentación de la obra 'Los locos de Valencia'. / MEDITERRÁNEO

El elenco, con músicos en directo, está formado por doce actores y actrices valencianos: Marina Alegre, Àngel Fígols, Héctor Fuster, Sergio Martínez, Manuel Minaya, Lucía Poveda, Carles Sanjaime, Marta Santandreu, Arturo Sebastià, Fernando Soler, Elena Valera y Josep Zapater.

Clásico, pero contemporáneo

Durante la presentación, la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, ha destacado que con esta producción «reafirmamos el compromiso del IVC con la creación escénica valenciana y con nuestro patrimonio teatral, poniendo en escena una gran obra del Siglo de Oro español ubicada además en València». Mora subrayó también que se trata de «un texto clásico que se torna contemporáneo gracias a los planteamientos ofrecidos por un equipo artístico y un elenco que ha trabajado con extrema rigurosidad».

La pieza reúne algunos de los rasgos más reconocibles del teatro de Lope de Vega: enredos amorosos, comicidad y locura, elementos que mantienen plena vigencia. En palabras de su director, Jorge Picó, «nos acercamos a los clásicos porque son maestros en el arte de vivir». Según explica, es «una obra muy polifónica en la que de un momento místico se pasa a otro grotesco».

Una comedia de identidades fingidas

La acción se sitúa en el hospital de alienados de València, donde Floriano, un joven filósofo que huye de Zaragoza, finge estar loco para ser internado. Allí conoce a Erífila, recluida tras ser hallada gritando a las puertas del hospital. Ambos deberán simular la locura para escapar de sus problemas, desencadenando una cadena de equívocos en una comedia gobernada por el erotismo, la pasión y la folía.

Funciones, mediación y llegada a Castelló

Además de las funciones en València hasta el 8 de febrero, el proyecto incluye pases matinales para escolares, coloquios posfunción y una charla sobre Lope de Vega a cargo de Clara Monzó. En Castelló, el IVC desarrollará acciones de mediación cultural con jóvenes migrantes, ATENEU, un grupo de teatro con diversidad funcional y alumnado de la UJI, coordinado por el dramaturgo de la obra Vicent Montalt, reforzando el vínculo entre escena y territorio.