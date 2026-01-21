El célebre tenor Jonas Kaufmann lleva la magia del cine a la gran pantalla en Castelló y Vila-real
El reconocido cantante protagoniza 'The Sound of Movies', un recital grabado en Praga que rinde homenaje a 80 años de bandas sonoras y podrá verse en cines de la provincia los días 23 y 29 de enero
La voz de Jonas Kaufmann, uno de los grandes tenores de nuestro tiempo, aterriza esta semana en las salas de cine de la provincia de Castellón con The Sound of Movies, un recital que celebra la emoción del séptimo arte a través de algunas de las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine.
El concierto, grabado en 2024 desde la Sala Smetana de Praga, se proyectará el viernes 23 de enero en Vila-real, en Multicines Sucre Vila-Real, y el jueves 29 de enero en Castelló, en Cinesa La Salera, dentro de un estreno simultáneo que llegará a 90 salas de 74 localidades españolas.
Un viaje musical por 80 años de cine
Acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional Checa y bajo la dirección de Jochen Rieder, Kaufmann propone un recorrido por 17 grandes éxitos cinematográficos firmados por compositores legendarios como John Williams, Nino Rota, Hans Zimmer o Max Steiner, entre otros.
El programa abarca desde el Hollywood clásico hasta el cine contemporáneo y convierte la experiencia en un viaje cinematográfico que trasciende la gran pantalla, donde la música adquiere entidad propia en formato de concierto.
De Love Story a Gladiator
El recital incluye piezas tan reconocibles como “Where Do I Begin” (Love Story), “What a Wonderful World” (Good Morning, Vietnam), “Strangers in the Night” (A Man Could Get Killed) o “Now We Are Free” (Gladiator), junto a títulos emblemáticos como West Side Story, La Strada, Romeo y Julieta o Singin’ in the Rain.
Cada interpretación remite a momentos inolvidables del cine, combinando emoción, nostalgia y una lectura vocal que conecta tanto con los amantes del séptimo arte como con el público de la música clásica.
La mirada personal de Kaufmann
El propio tenor explica su vínculo con este repertorio: «Como un apasionado cinéfilo y cantante, soy naturalmente muy receptivo a todos los temas vocales que se han escuchado en bandas sonoras de todo el mundo, por lo que fue un placer especial para mí hurgar en el tesoro de la música de cine en busca de las piezas más hermosas».
Sobre el espíritu del proyecto, añade: «The Sound of Movies es una colección de canciones maravillosas que cubren más de 80 años de historia cinematográfica. Ya sea acompañadas de imágenes conmovedoras o tratadas como música pura, todas han encontrado un lugar en mi corazón».
Ópera y gran formato en salas de cine
La proyección forma parte de una serie de diez títulos operísticos seleccionados entre los teatros europeos más prestigiosos, que llegan por primera vez a los cines españoles gracias a Versión Digital. Una iniciativa que acerca la excelencia musical a nuevos públicos a través del gran formato cinematográfico.
Con The Sound of Movies, Jonas Kaufmann convierte la sala de cine en un auditorio y propone una experiencia singular donde la música del cine revive con toda su fuerza emocional.
