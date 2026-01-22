Mientras el 'streaming' bate récords, el vinilo sigue encontrando casa en Castelló

Durante tres días, del 23 al 25 de enero, La Bohemia se convierte en un pequeño ecosistema musical donde el tiempo parece medirse en revoluciones por minuto. La II Feria del Disco y del CD regresa al espacio castellonense como una cita ya reconocible para coleccionistas, melómanos y curiosos que entienden la música no solo como sonido, sino como gesto, ritual y memoria material. La entrada es gratuita, el horario se estira desde la tarde del viernes y la promesa es sencilla: perderse sin prisa entre cajas, portadas y hallazgos inesperados.

La escena se repite y, sin embargo, nunca es igual. Manos que rebuscan, miradas que se detienen en una portada conocida, conversaciones improvisadas alrededor de una reedición o de un original de época. Vinilos, CDs y todo un pequeño arsenal de objetos destinados al cuidado casi ceremonial del formato —fundas, cepillos, líquidos de limpieza, centradores— conforman un paisaje que apela tanto al fetichismo como al conocimiento. En esta cita, la música se toca antes de escucharse.

Las ferias de discos son una celebración pequeña entendida como encuentro colectivo / GERMAN CABALLERO

Los estands llegados desde Castellón y València dibujan un mapa sonoro amplio, heterogéneo y poco complaciente con las modas dominantes. Rock de los 70 y 80, indie, punk, garage, power pop, new wave o heavy metal conviven con jazz, blues, psicodelia, electrónica, ambient, shoegaze o minimal, sin olvidar las músicas de África o Brasil. Una diversidad que confirma que el vinilo, lejos de ser un capricho nostálgico, sigue funcionando como refugio de escucha atenta y como archivo vivo de géneros y escenas.

Un ambiente social

La feria no se limita al intercambio comercial. Hay barra abierta, sesiones de DJ —con King Guateque poniendo banda sonora al rastreo— y la posibilidad de llevar discos propios para vender o intercambiar. El ambiente es el de un mercado cultural entendido como espacio de socialización, donde el valor de un disco no se mide únicamente en euros, sino en relatos compartidos y en la complicidad entre desconocidos.

Esta persistencia del vinilo encuentra respaldo en los datos. En 2025, España ha batido récords de consumo musical con más de 103.600 millones de escuchas en streaming, según los informes de PROMUSICAE y AGEDI elaborados por GfK. El modelo digital concentra ya el 91% del mercado, pero el formato físico resiste impulsado casi en exclusiva por el vinilo. Las ventas de LP crecieron un 22% interanual, confirmando su condición de objeto de colección y producto de valor añadido en un ecosistema dominado por la inmediatez.

El contraste es revelador. Mientras el streaming prioriza el consumo rápido y algorítmico, el Top 100 de vinilos vendidos en España presenta una mayor diversidad estilística y un peso notable del catálogo. El vinilo propone otra relación con la música: menos cuantificable, más lenta, más consciente. No es casual que artistas como Extremoduro o Robe mantengan una presencia sostenida en estas listas, ni que lanzamientos recientes convivan con reediciones cuidadas.

Tierra de vinilo

En ese contexto, Castelló no es un territorio ajeno. La ciudad alberga desde 2013 a Krakatoa Records, una empresa dedicada a la fabricación y prensado de vinilos que se ha consolidado como referencia desde la proximidad y el trato directo. Nacida de la experiencia de músicos, DJs y agentes culturales implicados en sellos, distribuidoras y colectivos, Krakatoa entiende el disco como culminación de un proceso creativo que merece respeto técnico y humano.

Su apuesta por mejorar instalaciones y maquinaria, con la incorporación de una prensa de última generación, conecta lo artesanal con la tecnología avanzada. Pero, sobre todo, evidencia que el vinilo no es solo un residuo romántico del pasado, sino una industria viva que genera conocimiento, empleo y tejido cultural. Desde Castelló, Krakatoa contribuye a fortalecer una cadena de valor que va de la creación a la escucha, pasando por la edición y la difusión.

Más que un escaparate

La II Feria del Disco de La Bohemia dialoga, consciente o no, con esa realidad. Funciona como escaparate, pero también como síntoma. En un momento en el que el consumo musical se mide en millones de reproducciones diarias, estos encuentros reivindican el derecho a escuchar despacio, a elegir con las manos y a construir colecciones que son, en el fondo, autobiografías sonoras.

La programación horaria acompaña esa voluntad de permanencia. El viernes 23 de enero abre a las 15.30 horas y se alarga hasta la noche; sábado y domingo, 24 y 25, arrancan a las 11.00, invitando a entrar y salir, a volver sobre los pasos, a dejar un disco y regresar por otro. No hay urgencia ni consumo exprés. La feria se deja recorrer como se escucha un buen álbum: con pausas, con atención y con la certeza de que cada visita revela algo distinto. En ese gesto cotidiano, casi doméstico, se cifra buena parte de su sentido. Una celebración pequeña, pero significativa, de la cultura musical entendida como encuentro colectivo.