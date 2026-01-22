El 24 de enero
Manuel Liñán convierte el Teatre Principal de Castelló en un gran tablao flamenco
El coreógrafo y bailaor granadino, Premio Nacional de Danza, presenta en la capital de la Plana 'Muerta de amor', una de sus creaciones más intensas
El flamenco, cuando deja de ser solo forma para convertirse en pregunta, adquiere una potencia difícil de domesticar. Eso es lo que propone Manuel Liñán en Muerta de amor, el espectáculo que llega este sábado, 24 de enero, al Teatre Principal de Castelló, dentro del abono de invierno del Institut Valencià de Cultura. A las 19.00 horas, el escenario se transformará en un tablao expandido donde cuerpo, deseo y emoción funcionan como un mismo latido.
Premio Nacional de Danza en 2017 y una de las figuras más influyentes del flamenco actual, Liñán firma aquí una creación coral que indaga en la necesidad humana de conexión, en ese impulso casi físico de acercarse al otro. El resultado es un viaje intenso, tanto emocional como corporal, que se sostiene sobre los pilares clásicos del género —cante, guitarra y baile— pero los empuja hacia un territorio escénico abiertamente contemporáneo.
Un flamenco que piensa el cuerpo
En Muerta de amor, el baile no es ornamento ni exhibición técnica, sino lenguaje dramático. La obra explora el deseo, el contacto, el vínculo y la energía que nace de la relación entre los cuerpos, un tema recurrente en la última etapa creativa de Liñán, donde la biografía, la identidad y la emoción se integran sin subrayados.
El Teatre Principal de Castelló se adapta a esta propuesta con una puesta en escena cuidada, que remite al tablao flamenco pero desde una concepción teatral amplia, donde el espacio, la luz y el sonido dialogan de manera constante con el movimiento. No se trata de reproducir una tradición, sino de activarla desde el presente.
Una compañía que rompe estereotipos
La compañía de Manuel Liñán se ha consolidado en los últimos años como uno de los proyectos más sólidos y coherentes del flamenco contemporáneo, reconocida por ampliar los límites del género sin renunciar a su raíz. Esa tensión entre respeto y riesgo atraviesa también Muerta de amor, una obra que continúa el camino abierto en producciones anteriores, donde el cuerpo masculino, la emoción y la escena se liberan de lecturas cerradas.
Sobre el escenario, Liñán comparte protagonismo con los bailaores José Maldonado, Alberto Sellés, Juan Tomás de la Molía, Miguel Heredia, José Ángel Capel, David Acero y Ángel Reyes, conformando un elenco coral que refuerza la idea de comunidad y vínculo que articula la pieza.
El pulso musical del espectáculo
La dimensión musical es clave en esta creación. El espectáculo cuenta con el cante de Juan de la María, la guitarra de Francisco Vinuesa, los instrumentos de Víctor Guadiana y la percusión de Javier Teruel, un equipo que sostiene el pulso jondo de la obra y permite que la experimentación escénica no pierda nunca el anclaje flamenco.
La dirección y coreografía corren a cargo del propio Manuel Liñán, que vuelve a demostrar su capacidad para orquestar grandes elencos sin diluir su voz artística, una de las señas de identidad de su trayectoria como creador.
Una cita clave con el flamenco actual en Castelló
La llegada de Muerta de amor al Teatre Principal de Castelló sitúa a la ciudad dentro del circuito de las grandes producciones flamencas del momento, acercando al público una propuesta que ha sido concebida para teatros y auditorios, pero que mantiene intacta la intensidad del directo.
Las últimas entradas están disponibles en taquilla y en la web del IVC, para una función que promete ser algo más que un espectáculo de danza: una experiencia donde el flamenco se piensa, se siente y se arriesga.
