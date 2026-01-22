Guitarricadelafuente lleva su universo sonoro al templo de la música global y conquista el 'Tiny Desk' de NPR

Guitarricadelafuente ya no es una promesa: es una realidad global. El músico castellonense —nacido en Benicàssim y convertido en uno de los nombres clave del nuevo pop de autor— acaba de sumar un nuevo hito a su carrera con su esperada actuación en los Tiny Desk Concerts de NPR, uno de los escaparates musicales más influyentes del mundo.

Su paso por el icónico escritorio de la radio pública estadounidense no solo refuerza su proyección internacional, sino que confirma algo que sus seguidores llevan tiempo intuyendo: el camino de Álvaro Lafuente avanza a pasos agigantados y su trayectoria ya puede calificarse sin miedo como meteórica.

Tiny Desk: el escenario donde el talento no puede esconderse

Actuar en los Tiny Desk Concerts no es un simple concierto más. Es un ritual de paso. Por ese espacio mínimo —rodeado de estanterías, vinilos y libros— han pasado artistas como Taylor Swift, Dua Lipa, Mac Miller, Anderson .Paak o C. Tangana, en sesiones que han marcado un antes y un después en sus carreras.

Aquí no hay artificios: ni pirotecnia, ni grandes luces, ni autotune que disimule errores. Solo voz, músicos y verdad. Y es precisamente ahí donde Guitarricadelafuente brilla con una naturalidad desarmante.

Un viaje directo a la costa mediterránea (desde Washington)

La sesión, grabada en las oficinas de NPR en Washington DC, despliega ese universo tan reconocible del artista: melodías sísmicas, guitarras etéreas, bases electrónicas sutiles y una instrumentación que conecta lo contemporáneo con lo ancestral, incluyendo la zanfona, instrumento tradicional poco habitual en el pop global.

Uno de los momentos del benicense Álvaro Lafuente en su concierto en NPR. / Alanté Serene

El resultado es una atmósfera que transporta al espectador a un club de Barcelona o a una playa de la costa mediterránea, como subraya la propia NPR. La energía late con fuerza, pero la voz de Lafuente actúa como un hilo calmado que equilibra fiesta y melancolía, verano y desgarro emocional.

Un repertorio que define una etapa

Durante su Tiny Desk, Guitarricadelafuente interpretó cinco temas clave de su repertorio reciente:

Full time papi

BABIECA!

Port Pelegrí

Tramuntana

Poses

Canciones que condensan su evolución artística y su capacidad para construir un lenguaje propio, reconocible desde los primeros acordes y cada vez más ambicioso en lo sonoro.

Una banda amplia, orgánica y coral

Lejos de presentarse en formato reducido, el músico apostó por una formación extensa, con cuerdas, acordeón, electrónica y coros, reforzando esa idea de pop emocional expandido que define su actual etapa creativa. Una decisión que encaja a la perfección con el espíritu Tiny Desk: mostrar al artista tal y como es, sin atajos.

De Benicàssim al mundo (sin perder el acento)

En los últimos meses, distintos medios han subrayado cómo Guitarricadelafuente ha ido ampliando su alcance sin diluir su identidad. Colaboraciones, giras internacionales y una estética cada vez más cuidada han acompañado un crecimiento que no parece tocar techo.

Su actuación en Tiny Desk funciona como certificado internacional de madurez artística: no es solo que esté de moda, es que su propuesta resiste cualquier contexto, incluso el más desnudo y exigente.

El siguiente paso ya está en marcha

Entrar en el universo Tiny Desk significa formar parte de un archivo cultural global que millones de personas consumen, comparten y comentan. Y Guitarricadelafuente no solo ha entrado: ha dejado huella.

Desde Castellón al mundo, desde lo íntimo a lo universal, su música sigue encontrando nuevos públicos sin renunciar a su raíz. Y si algo deja claro este concierto es que lo mejor, muy probablemente, todavía está por venir.