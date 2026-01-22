Cinc cites musicals íntimes protagonitzen la tercera edició d’Acústics al Llavador d’Eslida: coneix-les
Junior Mackenzie, Tesa, Lèpoka, Reina Vudú i Àgueda Segrelles protagonitzen la tercera edició del cicle, que se celebrarà entre el 22 de febrer i el 7 de juny amb accés lliure
El cicle Acústics al Llavador d’Eslida torna en 2026 amb la seua tercera edició, reafirmant-se com una de les propostes musicals més singulars de la província de Castelló. Impulsat per l’Ajuntament d’Eslida, a través de la regidoria de Cultura que encapçala Rubén Carreguí, el programa oferirà cinc concerts acústics de curta distància en un espai patrimonial tan emblemàtic com el llavador municipal, situat al carrer Llavador.
El cartell d’enguany reuneix Junior Mackenzie, Tesa, Lèpoka, Reina Vudú i Àgueda Segrelles, en una combinació de trajectòries consolidades i veus emergents que accepten el repte de reinterpretar el seu repertori en un format íntim i poc habitual. Totes les actuacions tindran lloc en diumenge, a les 12.00 hores, i amb accés lliure.
Un cicle reconegut i arrelat al territori
Com en edicions anteriors, Acústics al Llavador d’Eslida aposta per noms rellevants de la música castellonenca al costat de dues veus destacades de l’escena valenciana.
La tercera edició del cicle s’obrirà amb Junior Mackenzie, projecte personal del músic i compositor castellonenc Juan Fortea. Fortament influenciat per la música d’arrel anglosaxona, oferirà un recorregut íntim pels seus més de 20 anys de carrera, amb guitarra i veu, movent-se entre el rock, el folk i el pop.
El concert repassarà treballs que van des de Junior Mackenzie (2013) fins a Monsters (2024), un disc que consolida la seua maduresa artística després d’una trajectòria amb actuacions a Espanya, Portugal, França, Estats Units i Argentina, i reconeixements com el Premi Carles Santos al Millor Videoclip.
Més noms propis
Tesa s’ha consolidat com una de les veus més destacades del rap i hip hop valencià, amb quatre discos i una intensa activitat en directe. A Acústics al Llavador d’Eslida presentarà un format inèdit, acompanyada per Pere Rodenas a la guitarra i LïLMäR al saxo.
Des del seu debut amb Al-Tesa (2017), ha acumulat guardons com el Premi Carles Santos i el Premi Ovidi Montllor per Rural (2018). Amb Rap d’arrel (2022) va fusionar rap i música tradicional valenciana, mentre que Rata Penà (2025) obri una nova etapa amb sons més electrònics i nocturns, mantenint la seua mirada feminista i valenciana.
Nascuts a Castelló de la Plana a finals de 2009, Lèpoka s’han convertit en un dels noms imprescindibles del folk metal estatal, amb presència en grans festivals i tres gires per Amèrica. En 2023 van culminar el seu tour llatinoamericà amb diversos sold out en ciutats com Santiago de Xile i Ciutat de Mèxic.
A Eslida oferiran un repàs acústic del seu repertori, menys habitual que les seues descàrregues elèctriques, però amb la combinació de bases rock festives i sons folk de gaites i violins. El concert s’emmarca en la gira del seu cinqué àlbum, Dios está borracho.
Dos cites més
Reina Vudú és el projecte sorgit de l’evolució de Ruth Baker Band, formació que va actuar en escenaris com el FIB o el Sonorama. Des de 2020, el grup aposta pel castellà, amb lletres més viscerals i un so emocionalment més cru.
Amb influències del rock clàssic, l’R&B i el rock alternatiu, i la veu de Ruth Jiménez al capdavant, el quartet va publicar en 2024 el seu primer disc, Reina Vudú, produït per Carlos Raya. A Acústics al Llavador presentaran el repertori en format acústic, una proposta nova per a la banda.
La cantautora Àgueda Segrelles tancarà el cicle com a aposta per les joves veus emergents. Nascuda a Albaida en 2003, va iniciar la seua carrera en 2020 i ha obtingut reconeixements com el triomf a la V Trobada de Cantautors Torre de Piles (2022) o el segon premi del Certamen de Cançons de la UNED (2024).
El seu estil, proper al folk intimista, beu d’influències com Rita Payés, Natalia Lafourcade o Sílvio Rodríguez, amb lletres poètiques que exploren l’amor, la mort, l’amistat o la vulnerabilitat. Fins ara ha publicat quatre singles.
Un repte artístic en format acústic
Amb aquesta tercera edició, Acústics al Llavador d’Eslida convida a descobrir cinc maneres d’entendre la música des de la proximitat, en un format que, en molts casos, no és l’habitual dels seus protagonistes. Un repte que ja han assumit en edicions anteriors bandes com Annacrusa, Killus o Dry River, consolidant el cicle com una cita imprescindible de la programació cultural a la Plana.
Calendari de concerts
- 22 de febrer: Junior Mackenzie
- 22 de març: Tesa
- 19 d’abril: Lèpoka
- 17 de maig: Reina Vudú
- 7 de juny: Àgueda Segrelles
