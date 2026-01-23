Las 5 claves de la programación del Consorci de Museus en 2026 con acento en Castellón

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) desplegará en 2026 36 exposiciones con la participación de más de 100 artistas valencianos, además de un ambicioso programa educativo que llegará a más de 400 centros escolares. Una programación que vuelve a apostar por el territorio y que tendrá una presencia destacada en Castellón, tanto a través de exposiciones propias como mediante la visibilización de creadores vinculados a la provincia.

1. Castellón celebra su 775 aniversario con una exposición conmemorativa

Uno de los hitos del programa expositivo será la muestra dedicada al 775 aniversario de la fundación de la ciudad de Castelló, que se desarrollará en colaboración con el Ayuntamiento de la capital de la Plana. La exposición se plantea como un proyecto conmemorativo que conecta memoria histórica, patrimonio y creación contemporánea, reforzando el papel del Consorci como agente cultural vertebrador del territorio.

Nicolás Bugeda y Marta Alonso durante la presentación del programa 2026 del CMCV. / MEDITERRÁNEO

Este proyecto sitúa a Castelló y privincia en el mapa expositivo de 2026 y refuerza la línea del CMCV de trabajar desde lo local para construir relatos culturales compartidos.

2. Pepe Beas y Pepa L. Poquet: trayectorias castellonenses de referencia

La programación de 2026 incluye una revisión de las trayectorias de Pepe Beas y Pepa L. Poquet, dos artistas de Castellón que han desarrollado un trabajo sólido y singular dentro del arte contemporáneo valenciano.

Ambas propuestas se integran en la línea estratégica del Consorci de reconocer y contextualizar a los creadores que han contribuido a construir el panorama artístico de las últimas décadas, poniendo en valor el talento surgido fuera de los grandes núcleos metropolitanos y reforzando la visibilidad de la escena castellonense.

3. Un programa marcado por la recuperación tras la dana

La recuperación del sector cultural afectado por la dana de octubre de 2024 continúa siendo uno de los ejes de la programación. En 2026 se presentarán cuatro exposiciones vinculadas a este proceso, entre ellas proyectos itinerantes como Andana o Salvem les fotos, además de la producción propia La huella de la dana.

El proyecto 'Salvem les fotos' también tendrá especial relevancia dentro de la agenda expositiva anual. / MEDITERRÁNEO

A estas se suma La práctica artística en el territorio dana, una nueva exposición colectiva comisariada por Álex Villar que reunirá obra de más de 70 artistas afectados, mostrando cómo la riada ha transformado las prácticas creativas. Una línea de trabajo que refuerza la dimensión social del arte y su capacidad de lectura crítica del territorio.

4. Fotografía, ilustración y creación contemporánea

La programación de 2026 mantiene una fuerte apuesta por disciplinas como la fotografía, la ilustración, el dibujo o el videoarte. Entre los proyectos destacados figura Historia ilustrada del arte valenciano, con la participación de más de 30 ilustradores, así como exposiciones dedicadas a figuras consagradas y miradas contemporáneas sobre autores históricos.

En este contexto, el Consorci vuelve a combinar nombres internacionales como Chema Madoz con una sólida presencia de artistas valencianos, reforzando el equilibrio entre proyección exterior y apoyo a la creación propia.

El arte de Chema Madoz será protagonista de la temporada expositiva del Consorci de Museus. / Chema Madoz

5. Educación y mediación: el arte llega a 400 centros

Más allá de las exposiciones, el CMCV refuerza su programa educativo y de mediación, que en 2026 llegará por primera vez tanto a Ayuntamientos como a más de 400 centros escolares de la Comunitat Valenciana.

Entre las nuevas líneas destacan Constel·lacions, centrada en colectivos afectados por la dana; Innov@arts, en colaboración con la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa; y BICC Bienes de Interés Cultural Comunitario, un programa que invita a los municipios a integrar la creación contemporánea en los procesos de recuperación y activación del patrimonio local.

Una programación que vertebra el territorio

Con esta hoja de ruta, el Consorci de Museus reafirma en 2026 su papel como «red de redes», articulando una programación que conecta instituciones, creadores y públicos, y que sitúa a Castellón y a sus artistas como piezas clave dentro del ecosistema cultural valenciano.