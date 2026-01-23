Castelló suena a jazz mundial con Paquito D’Rivera como gran reclamo

El Festival Jazz a Castelló tocará el cielo en su 34ª edición con la presencia de una auténtica leyenda del jazz mundial: Paquito D’Rivera. El clarinetista y saxofonista cubano, ganador de 16 premios Grammy, será el gran atractivo de un cartel que refuerza como nunca la apuesta por la internacionalización del certamen y que se desplegará del 2 al 22 de febrero en distintos espacios de la ciudad.

La actuación de Paquito D’Rivera en Castelló tendrá lugar el sábado 21 de febrero en el Teatre del Raval, en formato trío, apenas veinte días después de su participación en la 68.ª edición del festival musical más importante del mundo, donde vuelve a estar nominado en la categoría de Mejor Álbum Latino de Jazz.

Una leyenda viva del jazz internacional

A sus 77 años, Paquito D’Rivera es uno de los pocos músicos que puede presumir de haber recibido los máximos reconocimientos de la industria musical. Entre ellos destaca la Medalla Nacional de las Artes del Congreso de los Estados Unidos, la mayor distinción cultural del país, que le ha llevado a actuar en la Casa Blanca para presidentes como George Bush y Barack Obama.

A sus 77 años, Paquito D’Rivera es uno de los pocos músicos que puede presumir de haber recibido los máximos reconocimientos de la industria musical. / MEDITERRÁNEO

A lo largo de su trayectoria, su talento ha acompañado a figuras míticas como Dizzy Gillespie, Michel Camilo, Bebo Valdés, Gloria Estefan o Gato Barbieri. Una carrera marcada, además, por su histórica colaboración con Chucho Valdés, con quien ha compartido más de sesenta años de complicidad musical, explorando las raíces y fusiones del jazz afrocubano.

Un cartel internacional y diverso

Pero el Jazz a Castelló 2026 no se detiene en su cabeza de cartel. La programación reunirá una avalancha de conciertos en espacios como el Real Casino Antiguo, la Avenida Rey Don Jaime y el propio Teatre del Raval, consolidando el festival como una cita imprescindible del calendario cultural.

Entre los nombres internacionales destacan la norteamericana DannDan, la mozambiqueña Koko-Jean Davis y el serbio Igor Nedeljkovic, junto a propuestas como Koko Jean & The Tonics y los murcianos Zoot Suiters. La escena local también tendrá un papel destacado con la participación de la Banda Municipal de Castellón, que actuará junto a Dayan Soul.

Talento nacional y nuevos trabajos

El apartado nacional correrá a cargo de Carmen Vela, Noa Lur y Alejandra Rueda, tres nombres clave de la escena musical española actual, que aprovecharán su paso por el festival para presentar sus nuevos trabajos.

Jazz, solidaridad y baile

Las actividades paralelas se refuerzan este año con una dimensión solidaria gracias a las actuaciones de Sang&Jazz”, que tendrán lugar en el punto de donación de sangre del Centro de Transfusiones del Centro de Salud Pública de Castellón. Además, el colectivo castellonense Swing i Au será el encargado de poner a bailar al público durante el concierto de Zoot Suiters, sumando ritmo y participación al espíritu del festival.

Con una programación ambiciosa y abierta al mundo, el 34º Festival Jazz a Castelló confirma su vocación internacional y sitúa a la ciudad, una vez más, en el mapa del jazz global.