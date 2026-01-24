El arte de recordar lo que ya se está perdiendo: 'Cuando Cécile', de Philippe Marczewski

Llegué a Cuando Cécile por recomendación de Joan Flores Constans, que es una manera excelente –y poco frecuente– de llegar a un libro: no por el ruido del mercado ni por el algoritmo, sino por la confianza en una mirada lectora. «Cuando se piensa en literatura belga…», escribió Joan, y en ese breve diagnóstico estaba ya contenida la novela: un territorio literario mal cartografiado, una lengua que creemos conocer y no conocemos del todo, y una voz que irrumpe sin pedir permiso. Philippe Marczewski escribe en francés, publica en París, pero su literatura pertenece a otra latitud: la de quienes escriben desde el margen, incluso cuando el centro editorial los acoge.

Cuando Cécile, publicada ahora en España por Shangrila en traducción de Ester Quirós Damiá, es una novela sobre la memoria, sí, pero sobre todo sobre su fracaso. Sobre lo que no se puede fijar. Sobre ese proceso lento y cruel por el cual el recuerdo va perdiendo densidad hasta convertirse en una imagen casi abstracta: «el olvido es algo injusto y brutal», escribe Marczewski, y basta esa frase para entender que aquí no hay consuelo, solo una lucidez obstinada.

Una deriva mental

La novela parte de un hecho mínimo y devastador: la muerte de Cécile, una joven con la que el narrador mantuvo una relación breve, casi lateral, y que sin embargo se convierte –tras su desaparición– en un núcleo obsesivo. No hay drama inmediato ni catarsis sentimental. Hay, en cambio, una deriva mental, una rumiación constante, un pensamiento que no avanza en línea recta sino en espiral. Marczewski opta por una decisión formal extrema y coherente: Cuando Cécile está escrita como una sola frase, un único soplo que atraviesa el libro entero, como si poner un punto fuera equivalente a dejarla morir del todo.

Philippe Marczewski estuvo nominado al Premio de Literatura de la Unión Europea el pasado 2025. / MEDITERRÁNEO

Ese flujo continuo no busca el virtuosismo, sino reproducir el funcionamiento real de la memoria: fragmentaria, caprichosa, incapaz de recomponer un cuerpo entero. Se recuerdan los ojos –o el color de las pestañas– pero no el tacto de las manos; la forma del vientre, pero no el calor del abrazo; el cuerpo desnudo, pero no el sudor compartido. «El papel arrugado de la memoria se rompe en cuanto se manipula», escribe el belga, y en esa imagen está condensada toda la poética del libro.

Recordar no es archivar

Hay en Marczewski una conciencia muy clara –quizá heredada de su formación en neuropsicología– de que recordar no es archivar, sino reconstruir sin garantías. Los recuerdos «no pesan nada», son apenas impulsos bioeléctricos, materia frágil destinada a corromperse. Frente a eso, la literatura aparece como un gesto humilde y necesario: volver a contar, una y otra vez, aun sabiendo que cada versión es una pérdida más.

'Cuando Cécile' Autor: Philippe Marczewski Traducción: Ester Quirós Damiá Editorial: Shangrila 116 páginas; 17,10 euros

Este Quand Cécile —convertido ahora en Cuando Cécile— dialoga con toda la trayectoria del autor belga. Desde la psicogeografía melancólica de Blues pour trois tombes et un fantôme hasta la sátira existencial de Un corps tropical, Marczewski ha ido afinando una escritura que observa cómo el tiempo y las normas modelan nuestras vidas. Pero aquí alcanza un punto de depuración singular: desaparece casi todo lo accesorio y queda la frase, la conciencia y el fantasma.

Experiencia hipnótica

No es casual que la crítica haya señalado ecos cinematográficos –Vertigo, el plano secuencia– ni que el libro se lea como una experiencia hipnótica. El lector no avanza: acompaña. Se deja arrastrar por esa voz que sabe que «la muerte desgarra el entramado del espacio y del tiempo» y que, aun así, insiste en mirar.

Shangrila suma así a su colección Swann una novela que confirma lo que Joan Flores Constans ya intuía: que más allá de los nombres consagrados, la literatura belga contemporánea guarda voces capaces de ensanchar nuestra idea misma de lo que puede ser una novela. Cuando Cécile no se lee para saber qué ocurre, sino para comprobar qué queda. Y lo que queda –al cerrar el libro– es una certeza incómoda y bella: que somos, en gran medida, aquello que intentamos recordar antes de que desaparezca.