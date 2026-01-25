Morella Blues Band: cuando la jubilación suena a blues

La jubilación no siempre es sinónimo de silencio. A veces, es justo lo contrario. En Morella, entre murallas centenarias y calles cargadas de historia, un grupo de veteranos, unos jubilados y otros más cerca de la jubilación que de la adolescencia, han demostrado que nunca es tarde para empezar —o continuar— a tocar el blues. Así nació la Morella Blues Band, una formación que convirtió una nueva etapa vital en una aventura musical compartida y que este 25 de enero actúa en la sala Because de Castelló (a las 19.00 horas, con entrada gratuita).

Su impulsor y alma mater es Armando Centelles, quien recuerda con una sonrisa el punto de partida: «Tras la pandemia llegó mi jubilación y trasladé mi domicilio de Castelló a Herbers. Tuve que dejar los grupos con los que tocaba en la capital de la Plana y decidí formar una banda en mi pueblo, Morella». La empresa no era sencilla. Había que reunir músicos con experiencia, pasión por el blues y, sobre todo, ganas de disfrutar sin presiones. «Tenía que encontrar gente a la que le gustara el blues, con buen nivel musical y que quisiera formar parte de una banda. Y lo conseguimos», afirma.

El cuarteto ha actuado recientemente en la presentación de las Jornadas de la Trufa de Morella. / Ortí

La formación del grupo

El proceso de selección fue todo un reto, pero en la ciudad amurallada y en la comarca de Els Ports había cinco almas con el blues latiendo fuerte. Armando lo tenía claro desde el principio: «Sabía que Enrique no me fallaría a la batería; de mi hermano José Luis Centelles tenía el sí asegurado; y Tilo es nuestra voz». Este último aporta, además, la cuota internacional al grupo. Alemán afincado en Xiva, Tilo ha sido, en palabras de Armando, «el gran descubrimiento». A la formación se ha sumado recientemente Sergio Segura, también a la batería, tras la decisión de Enrique de tomarse un descanso.

Todos ellos forman la Morella Blues Band, un grupo sin pretensiones desmedidas pero con un objetivo muy claro: divertirse. «Ya estamos creciditos para no esperar grandes éxitos internacionales. No buscamos discos de oro ni Grammys», explica Armando con ironía. Y aun así, las alegrías no han tardado en llegar.

Carrera en auge

El año pasado participaron en uno de los festivales más prestigiosos del blues a nivel nacional, el Festival Blues Cazorla 2025, una experiencia inolvidable para la banda. Su público más fiel, por ahora, se encuentra en Els Ports y en Castelló de la Plana, donde sus directos empiezan a ser esperados. La agenda no se detiene. El 23 de enero actuaron en Morella en la presentación de las Jornadas de la Trufa, y este 25 tienen una cita musical en Castelló.

Ensayan una vez por semana en un local de Morella. «Nos juntamos, ensayamos, unas risas y para casa», resume Armando. El repertorio también crece. A los grandes clásicos del blues internacional se suman ya cuatro temas propios, y la lista sigue aumentando poco a poco. Porque si algo demuestra la Morella Blues Band es que el blues no entiende de edades. Está claro: los viejos bluseros nunca mueren.