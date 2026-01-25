Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
41ª edición de la Media Maratón de CastellónTiempo en CastellónNuevo supermercadoMuerte absurdaMata a un chico de 13 añosCarné de cocheJubilados 100% de la pensión
instagramlinkedin

'Vaya Fama'

¿Peligra la vuelta de La Oreja de Van Gogh? El aviso que ha encendido las alarmas sobre Amaia Montero

En 'Vaya Fama' analizan el estado vocal de la cantante y advierten de que el tour podría estar “en peligro” si no hay cambios de cara a los conciertos

La Oreja de Van Gogh.

La Oreja de Van Gogh.

Kevin Rodríguez

Tenerife

La esperada gira de regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero vuelve a situarse en el centro de la polémica. En 'Vaya Fama' se ha puesto el foco en unos ensayos recientes de la artista que han generado dudas sobre su estado vocal y sobre si podrá asumir la exigencia de un tour con más de 35 fechas.

Las imágenes analizadas en el espacio han provocado un intenso debate en redes sociales, donde algunos seguidores aseguran que la voz de Amaia suena “bastante descontrolada”. Una preocupación que crece a medida que se acerca el inicio de una gira que promete conciertos muy seguidos y con un alto nivel de exigencia física y vocal.

En el programa también se han recogido las palabras del vocal coach Israel del Amo, que no se ha mostrado optimista: “Tengo mis serias dudas de que Amaia Montero pueda ofrecer un buen directo vocal. Se escucha bastante descontrolada y con una técnica vocal un poco descuidada. Si no se cuida… no creo que pueda estar a la altura de la demanda vocal que le va a exigir el grupo”.

Noticias relacionadas

La gira Tantas cosas que contar Tour 2026 estaba llamada a ser uno de los grandes acontecimientos musicales del año y el regreso definitivo de Amaia como vocalista original del grupo. Sin embargo, las advertencias lanzadas desde 'Vaya Fama' sumadas al vídeo de los ensayos del grupo han sembrado la duda entre los fans, que ahora se preguntan si este esperado retorno llegará en las mejores condiciones o si el entusiasmo inicial podría verse empañado antes de arrancar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
  2. Muere una conductora valenciana de 30 años tras chocar contra un jabalí en la N-340
  3. Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
  4. Accidente en Castellón: colisión frontal entre dos coches en la CV-15 en Vilafamés
  5. Las mejores imágenes del Día de las Paellas de Benicàssim
  6. Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
  7. Un terrible suceso con una víctima de solo ocho años y una muerte absurda en dos pueblos de Castellón
  8. Marcelino, tras la derrota del Villarreal ante el Real Madrid: 'Nos ha faltado tomar mejores decisiones

Tercera Federación | El Soneja sorprende al Vall de Uxó con un postrero gol en El Arco (1-0)

Tercera Federación | El Soneja sorprende al Vall de Uxó con un postrero gol en El Arco (1-0)

Sorteo Bonoloto del domingo 25 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 25 de enero de 2026

Vinaròs celebra 'Sant Sebastianet' con la tradicional bendición del mar

Vinaròs celebra 'Sant Sebastianet' con la tradicional bendición del mar

Pablo Hernández, sobre un nuevo arbitraje en contra del Castellón: "Otra vez cae en contra nuestra"

Pablo Hernández, sobre un nuevo arbitraje en contra del Castellón: "Otra vez cae en contra nuestra"

Un gran Oyarzabal da a la Real el triunfo ante el Celta pese a jugar la segunda parte con diez

Un gran Oyarzabal da a la Real el triunfo ante el Celta pese a jugar la segunda parte con diez

Ester Giner: “Instamos al Gobierno de España a que atienda todas las necesidades de los pescadores y evite trabas que ponen en peligro la continuidad del sector”

Ester Giner: “Instamos al Gobierno de España a que atienda todas las necesidades de los pescadores y evite trabas que ponen en peligro la continuidad del sector”

El PP de la provincia de Castellón exige al Gobierno soluciones urgentes para proteger la costa y frenar la regresión de las playas

El PP de la provincia de Castellón exige al Gobierno soluciones urgentes para proteger la costa y frenar la regresión de las playas

Vídeo: Alberto Moleiro analiza su presente y el momento del Villarreal

Tracking Pixel Contents