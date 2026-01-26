Miguel Ángel Silvestre se lanza al vacío en su película más extrema: ¿Cuál es y cuándo se estrena?

El actor castellonense Miguel Ángel Silvestre regresa a la gran pantalla con un intenso drama inspirado en hechos reales que se adentra en el universo del salto BASE con traje de alas, una de las disciplinas más extremas —y peligrosas— del mundo.

Dirigida por el ganador del Goya Salvador Calvo (Valle de sombras), la película llega de la mano de Buena Vista International, pero... ¿Cuál es su título y cuándo se estrena?

Una historia real sobre volar… y sobrevivir

Este proyecto cinematográfico pone el foco en Carlos, Darío y Armando, tres amigos unidos por la adrenalina, el riesgo y una obsesión común: experimentar la sensación más cercana a volar. A través del salto BASE con wingsuit, La fiera, que así es como se titula la cinta que protagoniza Silvestre, reconstruye la historia de los pioneros de esta práctica en España, explorando no solo el vértigo físico, sino también los miedos, anhelos y contradicciones que acompañan a quienes deciden vivir al límite.

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre son los protagonistas de la película. / MEDITERRÁNEO

Lejos de ser solo un espectáculo visual, el filme, que se estrena el 6 de febrero, se articula como un relato de camaradería y amistad, donde la lucha principal no siempre es contra la montaña o el vacío, sino contra uno mismo.

Un reparto potente para una aventura al límite

El trío protagonista está encabezado por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, que dan vida a estos amantes del riesgo unidos por una pasión que marcará sus vidas para siempre. El reparto se completa con Candela González, Stéphanie Magnin, David Marcé y la colaboración especial de José Manuel Poga.

La película cuenta con guion de Alejandro Hernández y una producción respaldada por MOD Producciones y Atresmedia Cine, con la participación de Atresmedia y Netflix.

Rodajes extremos en paisajes reales

Uno de los grandes atractivos de La fiera es su apuesta por localizaciones naturales reales, que refuerzan la autenticidad del relato. El rodaje se ha desarrollado en distintos puntos de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, además de escenarios espectaculares en Suiza, como Wallenstadt y Lauterbrunnen, enclaves míticos para los amantes del salto BASE.

Cartel de la nueva película del castellonense Miguel Ángel Silvestre. / MEDITERRÁNEO

Un equipo técnico de primer nivel

El proyecto reúne a algunos de los nombres más sólidos del cine español actual. Destacan Eva Leira y Yolanda Serrano en la dirección de casting; Ángel Iguácel en la dirección de fotografía; Juana Mula en el diseño de producción; Jaime Colis en el montaje y Roque Baños, responsable de una banda sonora que acompaña la épica emocional del relato. Los efectos digitales y especiales refuerzan una experiencia inmersiva pensada para la gran pantalla.

Cine español con pulso, riesgo y ambición

Con La fiera, Salvador Calvo vuelve a demostrar su interés por historias humanas atravesadas por el conflicto, la emoción y la verdad, en un filme que combina adrenalina, introspección y espectáculo. Para Miguel Ángel Silvestre, este nuevo estreno supone además una oportunidad de reencontrarse con el público en un proyecto físico, exigente y emocionalmente intenso.

El resultado: una experiencia cinematográfica que promete dejar sin aliento, no solo por sus impresionantes saltos, sino por la honestidad con la que retrata la amistad cuando todo —literalmente— está en el aire.