El XIV Globeducate International Music Festival convierte Castelló en epicentro internacional de la música

El colegio Agora Lledó International School acogerá, del 26 al 30 de enero, el XIV Globeducate International Music Festival, un destacado evento cultural que reunirá a más de 300 jóvenes músicos procedentes de 24 centros educativos del grupo Globeducate de distintos países.

Durante cuatro intensos días, la ciudad de Castelló y el propio centro educativo se transformarán en un auténtico referente internacional de la música, fomentando el intercambio cultural, el trabajo colaborativo y la excelencia artística entre estudiantes de diferentes nacionalidades.

Ensayos y concierto

Los ensayos y el concierto final tendrán lugar en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, un espacio emblemático que será testigo del esfuerzo, la dedicación y el talento de los alumnos participantes. El concierto principal se celebrará el jueves 29 de enero, a las 18:30 horas, y supondrá el broche de oro a una semana de intenso trabajo musical.

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló será escenario de esta cita educativa y cultural. / MEDITERRÁNEO

Bajo el lema “Beyond Words: Music as The Universal Voice”, los estudiantes trabajarán sin descanso en la interpretación de Symphonic Adiemus, del compositor Karl Jenkins, una obra de gran nivel y dificultad que fusiona la música clásica con sonidos del mundo, creando un lenguaje universal capaz de emocionar a públicos de todas las edades y culturas.

«Es un orgullo ver cómo nuestros estudiantes demuestran que la música es, verdaderamente, la voz universal», comenta el director del colegio Luis Madrid Giménez.

Entradas y retransmisión

El concierto es de entrada libre y abierto a todo el público, aunque para poder acceder será necesario cumplimentar previamente un formulario, disponible en las redes sociales del colegio o solicitándolo a través del correo electrónico comunicacion@lledo.edu.es.

Asimismo, el evento será retransmitido en directo vía streaming a través del canal de YouTube de Agora Lledó, permitiendo que familias y amantes de la música de todo el mundo puedan disfrutar de esta experiencia única.