Ana Torroja hará parada en Onda este verano con su nueva gira internacional

Onda volverá a situarse este verano en el mapa de las grandes citas musicales con el concierto de Ana Torroja, que actuará en la localidad el 31 de julio dentro de su nueva gira internacional Se ha acabado el show. La actuación tendrá lugar en el Recinto Multiusos de Onda y forma parte de un tour que recorrerá España y Latinoamérica a lo largo del próximo año.

La parada en Onda coincide, además, con el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, previsto para la primavera de 2026, lo que convierte el concierto en una de las primeras oportunidades para descubrir en directo esta nueva etapa creativa de la artista.

Una gira clave en la trayectoria de Ana Torroja

Se ha acabado el show supone un punto de inflexión en la carrera de Ana Torroja, que regresa a los escenarios con un proyecto artístico renovado y una propuesta escénica pensada para dialogar entre el pasado y el futuro.

El repertorio combinará nuevas canciones de esta etapa con un recorrido por los grandes éxitos que han marcado su trayectoria, tanto en solitario como al frente del mítico grupo Mecano, en un espectáculo concebido para conectar generaciones y revisitar algunos de los himnos del pop español desde una mirada actual.

Onda, un centro musical

El concejal de Fiestas y Tradiciones de Onda, Sergio Puig, ha destacado la importancia de este concierto dentro de la programación cultural del municipio: «La presencia de Ana Torroja en Onda no es casualidad, es el resultado de una programación cultural y festiva que apuesta por la calidad, por atraer grandes nombres y por ofrecer experiencias de primer nivel a los ondenses y visitantes».

La artista madrileña regresa a la provincia de Castellón para presentar su último trabajo en Onda. / MEDITERRÁNEO

Entradas: precios y venta

Las entradas para el concierto de Ana Torroja en Onda se pondrán a la venta este miércoles 28, a partir de las 12.00 horas, a través de la plataforma entradascastellon.com.

Precio general: 20 euros

20 euros Personas empadronadas en Onda: 10 euros

Para beneficiarse del precio reducido, será necesario introducir el DNI durante el proceso de compra.

Con esta actuación, Onda refuerza su posicionamiento como sede de grandes eventos culturales y musicales, ampliando su agenda estival con propuestas capaces de atraer público de toda la provincia y consolidar una oferta cultural estable, diversa y de calidad.