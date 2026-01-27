Ministerio del Caos: un grupo de rock en Llucena frente a la tradición de las guitarras y bandurrias

Llucena siempre ha sido un lugar de música tradicional, de guitarras y bandurrias. De jotas, seguidillas, fandangos y albaes. Pero ahora un grupo de jóvenes ha decidido subir el volumen y apostar por el rock, convirtiendo esta novedad en un «caos musical», al que poco están acostumbrados los más antiguos del lugar. Y precisamente con el nombre de Ministerio del Caos nace esta formación que aúna a tres amigos: Guille de la Fuente (bajo y voz), Aitor Montins ‘Fideu’ (batería y coros) y Gustavo Gallén (guitarra y fundador del grupo).

Después de varios cambios iniciales en los miembros de la formación y de un periodo previo poco consolidado parece que el grupo va arrancando motores y la intención que tienen ya es clara: componer canciones y llevarlas al directo. «Nacemos con esa necesidad que sentimos de expresar a través de la música, de transmitir ideas, sentimientos, estados de ánimo, historias personales», señalan con rotundidad sus integrantes, sabiendo que este camino que iniciaron en el año 2023 y que un año más tarde fueron consolidando, va en la dirección correcta.

Guille de la Fuente, Aitor Montins ‘Fideu’ y Gustavo Gallén conforman el grupo de Llucena Ministerio del Caos / Kevin Alvarez Fotografia

Un horizonte musical amplio

«No tenemos un estilo especialmente marcado y por eso podemos decir que somos un grupo de rock con un horizonte muy amplio: pasamos por el heavy metal, el punk, el pop, el indie o incluso la música clásica», añaden. De manera que cualquier tema que les guste, pasa por su tamiz y lo incorporan de forma natural a sus composiciones, que por otra parte, intentan que estén en constante evolución, para no solo dedicarse a tocar canciones de otros artistas. Conscientes de que la combinación de estilos que pretenden alcanzar les permitirá llegar a todo el público en general.

A día de hoy, por el momento, apenas hacen versiones en directo porque el repertorio que tienen aún es reducido. Sin embargo, mención especial merece una versión que se llama Crida y que es peculiar para ellos porque se trata de una canción del proyecto anterior que llevó a cabo uno de los componentes del grupo, Aitor; a la vez que es un homenaje a un grupo de músicos que son amigos nuestros.

'Nunca fuimos necesarios'

Ministerio del Caos está ahora a punto de presentar su primer disco Nunca fuimos necesarios. Título que recoge una frase de sus temas que habla del mundo que quedará cuando el ser humano ya no exista. Enfatizando la idea de la fragilidad humana que nos recuerda que no somos nadie y que no somos imprescindibles, en toda la complejidad del concepto. «Es una pieza musical que habla de un balance negativo: contaminación, asesinatos, deforestación… y que acaba en el plano personal haciendo una declaración de intenciones: no era necesario que existiéramos como grupo pero aquí estamos dispuestos a dar mucha guerra», afirman.

Ahora mismo, Guille, Aitor y Gustavo están dedicados a la promoción de sus primeros singles, entre ellos, Semillas Negras que han grabado con una paisana de Llucena, Nerea Pavón y que protagoniza también Saray Pavón. Para posteriormente, concluir con una gira de presentación que abarcará principalmente municipios de Castellón y Valencia, con alguna incursión por el resto del país.

Primeros pasos en la escena musical

Ministerio del Caos ya ha comenzado su puesta en marcha con actuaciones en Benicàssim, Castelló, Massanassa (Valencia), Zaragoza y en su casa, Llucena. Además de compartir escenario con grupos como Sepelaco, Kuerpospspín, Krus, Wild Akmann y también como teloneros de un grupo de la talla de Elefantes.

El grupo castellonense inicia ahora en febrero una pequeña gira de presentación. / Kevin Alvarez Fotografia

Puede que el rock no sustituya nunca a la bandurria en Llucena, pero este grupo está demostrando que la tradición no está reñida con la evolución. A veces, basta con enchufar una guitarra eléctrica para que un pueblo descubra que también sabe sonar diferente.