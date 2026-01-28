El Capla Festival 2026 de Castelló cierra cartel con Loquillo, Miss Caffeina, OBK y Los Romeos

El Capla Festival ha anunciado la ampliación y cierre definitivo de su cartel para la edición de 2026, que se celebrará el 3 de octubre en el Recinto de Ferias y Mercados de Castelló. A los nombres ya confirmados se incorporan ahora Miss Caffeina, OBK y Los Indi.os, además de una programación específica para DJs que estrenará un segundo escenario Non-Stop.

La cita musical estará encabezada por Loquillo y tendrá como uno de sus grandes hitos el esperado regreso de Los Romeos a Castellón, un acontecimiento que 'Mediterráneo' ya avanzó y que ahora se confirma como uno de los momentos más emotivos del festival.

El regreso de Los Romeos

Más allá del atractivo de los grandes nombres del cartel, el Capla Festival vivirá un momento de especial carga simbólica con el primer concierto de Los Romeos en la provincia de Castellón tras su reunión. La banda, clave en la historia del pop-rock estatal de los años 80 y 90, volverá a tocar ante el público que los vio nacer artística y personalmente.

Los Romeos regresan a los escenarios en 2026 para celebrar los 35 años de su primer disco. / MEDITERRÁNEO

El reencuentro permitirá revivir en directo canciones convertidas en himnos generacionales como Mi vida rosa o Muérdeme, en lo que se perfila como uno de los instantes más celebrados de la jornada.

Un cartel intergeneracional y diverso

La programación del Capla Festival 2026 apuesta por el diálogo entre generaciones y estilos, combinando figuras históricas con propuestas más actuales. Junto a Loquillo, referente indiscutible del rock español, destacan las nuevas incorporaciones:

Miss Caffeina , una de las bandas más sólidas del indie-pop nacional, que llegará a Castellón con un directo enérgico y un repertorio repleto de canciones coreables como Mira cómo vuelo.

, una de las bandas más sólidas del indie-pop nacional, que llegará a Castellón con un directo enérgico y un repertorio repleto de canciones coreables como Mira cómo vuelo. OBK , iconos del tecno-pop español, que ofrecerán un recorrido por sus grandes éxitos, aportando una dosis de nostalgia electrónica al festival.

, iconos del tecno-pop español, que ofrecerán un recorrido por sus grandes éxitos, aportando una dosis de nostalgia electrónica al festival. Los Indi.os, banda revelación que jugará en casa con su particular tributo al universo indie, reinterpretando clásicos recientes en clave festiva.

Segundo escenario y DJ's sin pausa

Otra de las grandes novedades de esta edición es el estreno de un segundo escenario 'Non-Stop', concebido para que la música no se detenga en ningún momento del evento. Este espacio estará dedicado exclusivamente a sesiones de DJ y contará con nombres como Toxicosmos, Pepe Roca y Paco Roca, que pincharán una selección de pop y rock de ayer y de hoy.

Entradas ya a la venta

El Capla Festival cuenta con el apoyo de Estrella Damm, Los 40 Classic Castellón y la Fundación Caja Castellón, entre otros colaboradores. Tras la buena acogida del anuncio del cartel, la organización confía en repetir éxito de público y no descarta colgar el cartel de entradas agotadas.

Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del festival: caplafestival.com.