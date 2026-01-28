Un dels autors més llegits del país firmarà llibres a la Fira del Llibre d’Almassora: saps qui és?
L'autor supervendes visitarà la cita literària el dissabte 14 de febrer per a firmar exemplars en l’Espai Mercat, dins d’una jornada que reforça el paper de la lectura i el suport a les llibreries locals
La Fira del Llibre d’Almassora tornarà a convertir-se en un dels grans punts de trobada cultural del municipi amb una programació pensada per a tots els públics i amb la literatura com a gran protagonista. L’Ajuntament d’Almassora ha preparat una jornada en la qual el Mercat Municipal acollirà activitats al llarg de tot el dia, amb la implicació directa de les llibreries locals.
Entre les propostes destacades d’esta edició hi ha la presència d’un autor supervendes de primer nivell, capaç de connectar amb milers de lectors a través d’històries que aborden emocions, conflictes socials i reptes personals molt reconeixibles. La seua visita reforça l’aposta del consistori per acostar la cultura literària a tota la ciutadania.
Un convidat d’excepció
El protagonista d’esta cita literària serà l’escriptor castellonenc Eloy Moreno, autor de best-sellers com El Regalo, Invisible o Diferente, que ha venut milions d’exemplars i compta amb una àmplia comunitat de lectors. Moreno estarà a la Fira del Llibre el dissabte 14 de febrer, a les 12.00 hores, firmant llibres en l’Espai Mercat.
El regidor de Cultura, Vicent Blay Casino, ha subratllat que comptar amb la seua presència «és un autèntic privilegi, ja que és un dels autors més llegits del nostre país, capaç de connectar amb milers de lectors a través d'històries que parlen de sentiments, de realitats socials i dels reptes personals del nostre temps».
Una literatura que emociona i fomenta la lectura
Blay Casino ha remarcat també que les novel·les de Moreno «emocionen, conviden a pensar i aborden temes molt presents en la nostra societat actual, la qual cosa les converteix en una poderosa ferramenta per a fomentar la lectura, especialment entre els jóvens».
Programació viva i suport al comerç local
A més de la firma d’exemplars, la Fira del Llibre d’Almassora inclourà activitats diverses al llarg de la vesprada. De 16.30 a 20.00 hores, el Mercat Municipal acollirà propostes pensades per a totes les edats, amb l’objectiu de reforçar l’hàbit lector des de la infància.
L’edil de Cultura ha volgut posar en valor la participació de les llibreries locals i ha destacat que la programació «ha sigut dissenyada perquè la Fira del Llibre siga una jornada viva i participativa», consolidant este esdeveniment com una cita clau dins del calendari cultural d’Almassora.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Detenida una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Castellón
- Castellón dice adiós a una tienda histórica del rock después de 33 años
- Robo de película en el Hospital General de Castellón: Con máscaras de personas
- De un pueblo de Castellón a conquistar Francia: el queso de 40 euros que ya usan estrellas Michelin como Quique Dacosta
- Empeora la previsión del tiempo: nuevos avisos en Castellón
- Los constructores de Castellón, en alerta ante un nuevo impuesto europeo: 12.000 euros más por una vivienda