Quién es quién en el Jazz a Castelló 2026, más allá de Paquito D’Rivera

El 34º Festival Jazz a Castelló vuelve a demostrar que su identidad va mucho más allá de un gran nombre propio. Aunque el legendario Paquito D’Rivera —16 premios Grammy y una expectación que ha agotado entradas en tiempo récord— acapare titulares, la cita jazzística de la capital de la Plana despliega este año un cartel internacional, diverso y transversal, con músicos de los cinco continentes y una programación paralela que refuerza su compromiso social.

La programación ha sido presentada por el concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, junto al director del Centro de Salud Pública de Castellón, Carles Escrig, y representantes del Centro de Transfusiones, poniendo el foco tanto en la ambición artística del ciclo como en iniciativas como Sang&Jazz, que une música en directo y donación de sangre.

Paquito D’Rivera, el acontecimiento

El clarinetista y saxofonista cubano será, sin duda, el gran polo de atracción del festival como ya publicó Mediterráneo. Su concierto, primer recital de su gira española y única actuación en la Comunitat Valenciana, tendrá lugar el sábado 21 de febrero, a las 20.00 horas, en el Teatro del Raval, con entradas agotadas en apenas 24 horas.

Paquito D'Rivera será el gran atractivo de la 34ª edición del festival Jazz a Castelló. / Geandy Pavon

Vicent Sales ha subrayado que «tenemos un festival a la altura de las mejores ciudades de nuestro país, con una leyenda como Paquito D’Rivera que hará su única actuación en nuestra Comunitat», y ha expresado el deseo de que «el Raval se convierta en un verdadero club de jazz» para una noche que se prevé histórica.

Un cartel que recorre el mundo: quién es quién

La internacionalización es uno de los grandes ejes de esta edición. A lo largo de febrero pasarán por Castelló formaciones y artistas procedentes de Estados Unidos, Italia, Colombia, Cuba, Serbia, Jamaica y Mozambique, confirmando la vocación global del festival.

Paquito D'Rivera: La leyenda viva del festival. Clarinetista y saxofonista cubano, ganador de 16 premios Grammy , inaugura su gira española en Castelló con su única actuación en la Comunitat Valenciana , convertida ya en acontecimiento antes de subir al escenario.

La leyenda viva del festival. Clarinetista y saxofonista cubano, ganador de , inaugura su gira española en Castelló con su , convertida ya en acontecimiento antes de subir al escenario. Alejandra Rueda (Alice & The Wonders) : La encargada de abrir el ciclo. Una voz que transita entre el jazz contemporáneo y el pop sofisticado, representando a una nueva generación de intérpretes que amplían los márgenes del género.

: La encargada de abrir el ciclo. Una voz que transita entre el jazz contemporáneo y el pop sofisticado, representando a una nueva generación de intérpretes que amplían los márgenes del género. DannDan & Andrea Liarco: Desde Estados Unidos, una propuesta que combina jazz moderno, groove y una clara vocación internacional, reflejo del diálogo constante entre tradición y escena actual.

Desde Estados Unidos, una propuesta que combina jazz moderno, groove y una clara vocación internacional, reflejo del diálogo constante entre tradición y escena actual. Carmen Vela Quartet: Elegancia y precisión para una de las formaciones que mejor conectan con el jazz clásico reinterpretado desde una sensibilidad contemporánea.

Elegancia y precisión para una de las formaciones que mejor conectan con el jazz clásico reinterpretado desde una sensibilidad contemporánea. Groove Nazar: El lado más rítmico del festival. Una apuesta por el jazz-funk y los sonidos bailables que conectan con la calle y el club, sin perder exigencia musical.

El lado más rítmico del festival. Una apuesta por el y los sonidos bailables que conectan con la calle y el club, sin perder exigencia musical. Noa Lur: Una de las voces más personales del cartel. Su propuesta se mueve entre el jazz, el soul y la canción de autor, con una fuerte carga expresiva y narrativa.

Una de las voces más personales del cartel. Su propuesta se mueve entre el jazz, el soul y la canción de autor, con una fuerte carga expresiva y narrativa. Banda Municipal de Castellón & Dayan Soul : El encuentro entre lo institucional y lo popular. La Banda Municipal dialoga con el soul y el groove en una de las propuestas más transversales del festival.

El encuentro entre lo institucional y lo popular. La Banda Municipal dialoga con el soul y el groove en una de las propuestas más transversales del festival. Koko-Jean & The Tonics: Energía, carisma y herencia afroamericana desde Mozambique. Una de las actuaciones más explosivas del ciclo, donde el soul, el funk y el rhythm & blues se cruzan con el espíritu del jazz.

Energía, carisma y herencia afroamericana desde Mozambique. Una de las actuaciones más explosivas del ciclo, donde el soul, el funk y el rhythm & blues se cruzan con el espíritu del jazz. Zoot Suiters: Estética vintage y sonido clásico para una banda que mira al swing y a las raíces del jazz desde una perspectiva festiva y escénica.

Estética vintage y sonido clásico para una banda que mira al swing y a las raíces del jazz desde una perspectiva festiva y escénica. Igor Nedeljkovic Quintet: El cierre del festival llega desde Serbia. Jazz europeo contemporáneo, con ecos balcánicos y una mirada abierta a la experimentación y la improvisación.

Jazz que también salva vidas: Sang&Jazz

Una de las novedades más significativas de esta edición es el refuerzo de las actividades solidarias con Sang&Jazz, una iniciativa que lleva la música en directo al punto de donación de sangre del Centro de Transfusiones del Centro de Salud Pública de Castellón.

Los conciertos de Glue Note (13 de febrero) y Jam On (20 de febrero) acompañarán las donaciones en horario de 15.00 a 20.30 horas, con actuaciones a partir de las 18.00 horas, en el centro situado en la Avenida del Mar, 8.

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales , junto con el director del Centro de Salud Pública de Castellón, Carles Escrig y en representación del centro de transfusiones, Mª Carmen Gúzman, han presentado hoy la programación del 34º Festival Jazz a Castelló. / MEDITERRÁNEO

El director del Centro de Salud Pública, Carles Escrig, ha destacado que «nuestro objetivo con Sang&Jazz es hacer actividades de promoción para conseguir, aumentar y dar a conocer este punto de donación», y ha subrayado que, gracias a las actividades culturales impulsadas en el último año y medio, «hemos conseguido multiplicar por dos el número de donaciones».