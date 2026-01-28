Thriller, espionaje y actualidad: Vicente Vallés, confirmado en Castelló Negre 2026

Burriana volverá a ser sede oficial del Festival Castelló Negre en 2026 y lo hará con uno de los nombres propios más reconocibles del panorama mediático y literario español: Vicente Vallés.

La presencia del periodista y escritor ha sido confirmada por la organización a Mediterráneo, que avanza en exclusiva una de las grandes citas de la próxima edición del festival de novela negra, que este año alcanza su 17ª edición.

Vallés presentará su última novela, La caza del ejecutor (Espasa), el domingo 22 de febrero, a las 11.00 horas, en el Auditorio Municipal Juan Varea, dentro del ciclo Burriana negra.

Vicente Vallés regresa a la provincia tras su visita a la capital de la Plana el año pasado. / Erik Pradas

La geopolítica como telón de fondo

La novela consolida a Vallés como una de las voces más sólidas de la ficción de espionaje contemporánea, con un relato que se mueve entre los servicios secretos, la geopolítica internacional y las tensiones globales. Ambientada en un contexto reconocible y de máxima actualidad, La caza del ejecutor arranca con la deserción del jefe de la inteligencia exterior rusa y despliega una carrera contrarreloj que recorre capitales clave como Berlín, Washington, Londres o Nueva York, con Europa al borde del abismo.

Del informativo a la novela negra

Con más de tres décadas de trayectoria periodística, Vicente Vallés dirige y presenta el informativo nocturno de Antena 3 y es uno de los analistas políticos más reconocidos del país. Su salto a la ficción con Operación Kazán, Premio Primavera de Novela 2022, supuso un éxito de crítica y público, al que ahora da continuidad con La caza del ejecutor, una historia que confirma su capacidad para trasladar la complejidad del tablero internacional al ritmo narrativo del thriller.

'La caza del ejecutor' Autor: Vicente Vallés Editorial: Espasa 560 páginas; 22,90 euros

Burriana y Vila-real, primeras sedes confirmadas

Con este anuncio, el Festival Castelló Negre confirma dos sedes claras para 2026: Burriana y Vila-real, tal y como avanzó recientemente la organización a través de sus redes sociales. La capital de la Plana Baixa refuerza así su vínculo con el certamen y se consolida como uno de los espacios estables de una programación que combina literatura, pensamiento crítico y actualidad.

Desde el festival señalan que en breve se dará a conocer el resto de la programación, que volverá a reunir a autores y autoras de referencia del género negro, el thriller y la narrativa criminal, uno de los ejes culturales con mayor seguimiento en la provincia.

La cita del 22 de febrero en Burriana se perfila así como uno de los grandes reclamos del Festival Castelló Negre 2026, una edición que empieza a tomar forma y que volverá a situar a la provincia de Castellón en el mapa literario del género negro.

Las invitaciones para ver a Vicente Vallés en Burriana se podrán reservar aquí.