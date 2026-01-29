Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Postals', la comèdia valenciana que revisa el turisme, arriba a Peníscola i Castelló

L’Horta Teatre presenta una proposta amb humor i música en directe que reflexiona sobre l’evolució del model turístic des dels anys 70 fins avui

Nico Cruz

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) porta a Peníscola i Castelló la comèdia valenciana Postals, una producció de L’Horta Teatre que convida el públic a mirar amb perspectiva crítica —i molt d’humor— l’evolució del turisme i les formes d’oci de les últimes dècades.

La proposta es podrà veure dissabte 31 de gener, a les 19.00 hores, al Palau de Congressos de Peníscola, i diumenge 1 de febrer, a les 19.00 hores, al Teatre Principal de Castelló.

Un viatge escènic per la memòria turística

Postals és una comèdia de caràcter documental, pensada per a tots els públics, que combina música en directe amb imatges reals de la memòria col·lectiva, traçant un recorregut des de finals del segle XX fins a l’actualitat.

A través de tres personatges, l’obra planteja un viatge temporal que arranca als anys 70, amb l’explosió del turisme de masses, i arriba fins al model turístic del segle XXI, passant pels primers bikinis, els viatges organitzats i els actuals creuers massificats.

Humor, crítica i sostenibilitat

La proposta ofereix una mirada prismàtica sobre les vacances i les formes d’oci, i posa el focus en la turistificació actual i en la sostenibilitat del model turístic, sense renunciar a l’humor ni a la complicitat amb l’espectador.

La combinació de banda sonora d’època i materials audiovisuals reforça el caràcter evocador d’un espectacle que apel·la tant a la memòria personal com a la col·lectiva.

Equip artístic i trajectòria

L’espectacle compta amb text de Guadalupe Sáez i està dirigit per Pau Pons i Kika Garcerán. Sobre l’escenari, la interpretació va a càrrec de Verònica Andrés, Carmen Díaz i Alfred Picó.

La producció és de L’Horta Teatre, una companyia amb 50 anys de trajectòria dins del panorama teatral valencià, reconeguda, entre altres guardons, amb el Premi Nacional d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut 2023.

Entrades i informació

Les entrades per a les representacions de Postals a Peníscola i Castelló estan disponibles en taquilla i a través de la web de l'IVC.

