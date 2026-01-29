Guia per a gaudir del primer festival de l’any a Castelló: Sant Antoni Pop de Betxí
Horaris, cartell, entrades, autobusos i tot el que cal saber per viure una jornada maratoniana de música, DJ's i paella pop
El Sant Antoni Pop Festival de Betxí ja escalfa motors per a una nova edició que promet convertir-se, una vegada més, en el primer gran festival de la temporada a la província de Castelló. La cita serà el 31 de gener, amb una jornada intensa de música en directe, DJ's, gastronomia i esperit underground que s’estendrà des del matí fins ben entrada la matinada.
Amb una fórmula ja consolidada, el SAPF manté les tres sessions clàssiques (matí, vesprada i nit) i una selecció de set bandes internacionals i estatals junt amb 5 DJs especialitzats en garage, beat, psicodèlia, R&R i sons seixanters. Tot, amb un ambient pròxim, canalla i fidel a l’ADN del festival.
Un cartell que mescla llegendes, primícies i talent local
Entre els grans reclams d’enguany destaca la primícia absoluta de The Len Price 3, que presentaran a Betxí el seu nou disc, Misty Medway Magick. Autèntics referents del Medway Beat, la banda britànica arriba amb nou material sota el braç per fer tremolar l’escenari.
El cartell es completa amb una combinació explosiva de noms imprescindibles del circuit internacional i estatal:
- The Solarflares, garage-rock visceral amb membres ex-Prisoners des de Chatham (UK)
- The Loons, psicodèlia seixantera i power-pop des de San Diego
- King Salami & The Cumberland, R&B i garage-punk explosiu des de Londres
- Brighton 64, pioners del so mod a Barcelona
- The Sences, nova fornada de freaks del garage rock des de Tessalònica
- Nar6 & Friends, des de la Vall d’Uixó, country irreverent amb lletres en valencià
A més, els plats giraran sense descans de la mà de Alexandra Rose, Peris Mihos, DJ Mysterian, Capitán Surfocker i Toni Valer-oh!, que mantindran la pista en ebullició entre concert i concert.
Paella Pop, música en directe i caos organitzat
Un dels moments més esperats tornarà a ser la Paella Pop, que enguany incorpora una novetat destacada: Nar6 & Friends posaran la banda sonora en directe mentre el públic recarrega forces. Una experiència gastro-musical que ja és marca de la casa.
Els horaris, com mana la tradició, són aproximats, però el festival avisa: «Veniu prompte, que serem puntuals». Des de la sessió magistral de DJ's al matí fins a les sessions estel·lars de matinada, el Sant Antoni Pop Festival reivindica el plaer de deixar-se portar pel ritme i el caos ben entés.
Entrades, autobusos i allotjament
El festival comptarà també amb servei d’autobús des de Castelló, Vila-real i el Sercotel Plana Parc, nou hotel oficial del festival, situat a només 8 minuts de la sala de concerts i amb parada directa de l’autobús.
El primer ritual musical de l’any
Amb el seu esperit lliure, la seua aposta pel garage, el beat i la cultura musical alternativa, i una comunitat fidel que creix any rere any, el Sant Antoni Pop Festival de Betxí es consolida com el ritual sonor que inaugura la temporada festivalera a Castelló. Un dia sencer per ballar, menjar, descobrir música i celebrar que l’any comença, una vegada més, amb amplis en roig viu.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una joven de 18 años se precipita de un sexto piso en Castelló
- Despidos en una empresa cerámica de Castellón: 120 empleados, afectados por un ERE
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- Una cadena internacional de tiendas echará el cierre en Castellón
- El último desprecio de Europa a la naranja de Castellón: rebaja la inspección a la fruta que llega de Egipto
- El calvario de una familia de Castellón después de chocar su Vespa con un jabalí: 'Mi hijo aún no puede caminar ni comer
- Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
- Una empresa de EEUU adquiere dos tiendas de la Ciudad del Transporte de Castellón