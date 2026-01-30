Castellón gana visibilidad cultural en 2025, pero sigue sin convencer a los expertos

La Fundación Contemporánea ha presentado un año más su informe Lo mejor de la cultura, una radiografía anual del ecosistema cultural español elaborada a partir de la opinión de cerca de mil profesionales del sector. La edición de 2025 deja una lectura ambivalente para Castelló y su provincia: mejora la presencia de proyectos reconocidos, pero persiste una sensación de desconexión entre el potencial cultural del territorio y la valoración de los expertos.

Más nombres propios que en 2024

La principal noticia positiva es clara. Si en el informe de 2024 solo aparecía el Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC), este año el listado se amplía con dos incorporaciones relevantes: el Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) y el MIAU Fanzara, uno de los proyectos de arte urbano más singulares del país.

El EACC alberga hasta el 8 de febrero la exposición 'Off voices' de Candice Breitz / Manolo Nebot

Además, el MACVAC y el MIAU Fanzara figuran en el apartado de «Proyectos más destacados en el medio rural 2025», un reconocimiento que consolida el papel de la provincia como espacio de innovación cultural fuera de los grandes núcleos urbanos.

El EACC, en el mapa valenciano

En el ranking de la Comunitat Valenciana, el EACC se sitúa en el puesto 11, compartiendo escena —aunque todavía a distancia— con grandes referentes autonómicos como el IVAM, el Palau de les Arts Reina Sofía, el MACA de Alicante, el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) o el MuVIM.

La presencia del centro castellonense en este listado supone un avance significativo y refuerza su papel como principal infraestructura de arte contemporáneo de la provincia, aunque también evidencia el largo camino que queda para equipararse a los grandes polos culturales valencianos.

Castelló ciudad, muy atrás en el ranking estatal

La otra cara del informe vuelve a ser menos amable. Castelló ocupa el puesto 42 en el ranking estatal de ciudades culturales, muy lejos del cuarto lugar de València o del puesto 28 de Alicante. Una posición que, más que un suspenso, funciona como síntoma de una debilidad estructural: la falta de una industria cultural reconocible y sostenida en el tiempo a ojos de los profesionales del sector.

El enigma de los macrofestivales

Especialmente llamativa resulta la ausencia total de los grandes festivales de la provincia —FIB, Arenal Sound, Rototom Sunsplash o SanSan— en el top 10 de mejores festivales del informe. Un dato chocante si se tiene en cuenta su peso mediático, su impacto económico y su proyección internacional.

Los festivales son uno de los ejes de la promoción turística de la provincia de Castellón. / Toni Losas

La lectura que se desprende del informe es incómoda pero recurrente: estas grandes citas, a excepción, quizás, del Rototom, parecen responder más a un modelo de negocio estrictamente comercial que a una apuesta cultural con identidad propia, alejada de aquel espíritu más curatorial y arriesgado que marcó, por ejemplo, los primeros años del Festival Internacional de Benicàssim.

Mejorar, sí; conformarse, no

El informe Lo mejor de la cultura 2025 confirma que Castelló avanza, pero también que lo hace a un ritmo todavía insuficiente. La mejora respecto a 2024 es evidente en términos de visibilidad y reconocimiento de proyectos concretos, especialmente en el ámbito del arte contemporáneo y el medio rural.

Sin embargo, el posicionamiento global del territorio sigue dejando claro que el reto no pasa solo por sumar eventos o infraestructuras, sino por construir un relato cultural sólido, coherente y reconocible, capaz de trascender el impacto puntual y consolidarse en la mirada de los expertos.