Castelló se rinde al talento joven: más de 300 músicos de Globeducate hacen historia en el Auditori

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló no fue este 29 de enero un simple escenario; fue el corazón de una comunidad educativa global. En una jornada que ya se califica de histórica, el colegio Agora Lledó International School organizó un concierto monumental junto a otros 23 colegios del grupo Globeducate, demostrando que la música es el lenguaje universal por excelencia.

Un desafío técnico: Symphonic Adiemus

Lo que el público presenció no fue un recital escolar convencional. Más de 300 jóvenes músicos y coristas (algunos con apenas 7 años) se enfrentaron a la complejidad de Symphonic Adiemus, la célebre obra de Karl Jenkins.

Más de 300 jóvenes músicos procedentes de 24 colegios Globeducate internacionales se unieron para interpretar a Karl Jenkins. / MEDITERRÁNEO

La puesta en escena fue masiva:

100 músicos en orquesta.

en orquesta. 200 coristas coordinados a la perfección.

coordinados a la perfección. 24 colegios internacionales representados.

«La música tiene la capacidad de unir corazones sin importar idiomas ni fronteras», se escuchó durante una velada que no solo llenó las butacas físicas, sino que sumó a 2.500 espectadores vía streaming desde diversos países.

El valor de la educación artística

El evento contó con el respaldo institucional de figuras como Vicent Sales Mateu (Ayuntamiento de Castellón) y Susana Fabregat (Generalitat valenciana), quienes subrayaron el papel de la cultura como motor de crecimiento personal.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la intervención de Luis Madrid, director de Agora Lledó. En un gesto de cercanía y humor, Madrid intentó tocar el violín en directo para evidenciar la dificultad del instrumento. Con este ejemplo práctico, puso en valor los años de disciplina y esfuerzo que estos jóvenes artistas han invertido para alcanzar la excelencia técnica mostrada en el escenario.

Un evento global con sello local

Este concierto sitúa a Castelló en el mapa de la excelencia educativa internacional. La capacidad de convocatoria de Globeducate y el liderazgo del centro Lledó han demostrado que la formación artística no es una actividad secundaria, sino una «lección de vida» y una herramienta de entendimiento intercultural.