Silvia Intxaurrondo, sobre su primera novela: "He escrito la historia de mujeres que son invisibles"

Silvia Intxaurrondo (Barakaldo, 1979), periodista estelar de TVE, presenta este viernes en Santiago su primera novela, Solas en el silencio, una historia «que ahonda en el amor incondicional y en la lucha por sobrevivir a un destino ya escrito», según su editorial, Harper Collins.

Sitúa la trama en Sopuerta (Bizkaia), donde «unos feligreses enfilan el camino hacia la iglesia para escuchar la misa dominical y miran de reojo a Sole y a su hijo Joxean, un joven encerrado en la mente de un niño de cinco años...». Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y en Filología Árabe y Máster en Estudios Árabes e Islámicos por la Autónoma de Madrid, suma 127.000 followers en Instagram (202.000 en X) y está al frente de La hora de La 1 (07:50 h.) que esta semana promedia 400.000 televidentes.

Primera novela

¿Cómo define este estreno?

Es una novela de mujeres invisibles, mujeres a las que probablemente, quizá ni tan siquiera hoy en día con todo lo hiperconectados que estamos, se les daría importancia porque viven en un lugar remoto, porque no tienen a alguien que hable por ellas y porque su entorno contribuye a callar lo que les pasa... He escrito la historia de mujeres que son invisibles.

Invisibles y a veces... víctimas.

Al final, todas ellas, de una u otra manera, son víctimas. Lo que viene a denunciar Solas en el silencio es que ellas, conociéndose víctimas, son conscientes de que todo su entorno actúa para tapar lo que les sucede porque lo importante es el qué dirán, mantener las apariencias. Lo importante es no salirse del carril, y, entonces, el mensaje que les envía el entorno delante de ellas mismas, incluso en el caso de mujeres que han sido violadas o que son víctimas de violencia machista, es: ‘No denuncies, no digas nada, aguanta, traga porque es lo que hay’. Y así hasta que llega un momento crítico que se produce enseguida dentro de la narración de la novela cuando una de esas mujeres se encuentra en riesgo vital y el resto del entorno para y, por cómo se desencadenan los acontecimientos, se dan cuenta y verbalizan que todos ellos lo sabían pero miraron para otro lado conscientemente. Y no porque tuviesen miedo del agresor ni por cobardía, simplemente porque no era asunto suyo, con lo cual el lector vive esta historia con absoluta indignación, pero, lo vive desde el punto de vista de la víctima y de un entorno que contribuyó a tapar lo que pasaba hasta que ya es demasiado tarde para hacer nada.

¿Hay alguna historia previa a esta novela guardada en un cajón?

No. Yo he escrito toda la vida pero las prácticas en la carrera me llevaron a la radio. Ya había hecho cositas en radio pero yo me había formado para escribir, luego entré en la Cadena SER y al trabajar con Iñaki Gabilondo entendí que estaba en el sitio adecuado... pero me quedaba la espinita de escribir. Sí he escrito relato corto pero esta es la primera novela. Ha tardado 45 años pero ha llegado, solo es necesario esperar la oportunidad.

Gustos literarios

¿Y si hablamos de referencias libros, autores, autoras.... importantes para usted?

Sin duda, el gran narrador para mí es García Márquez. Conozco toda su obra. Mi favorita es Cien años de soledad pero cuando leí La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, un relato largo... ¡Bua!, sinceramente, descubrí un alcance de la narrativa de Márquez que no conocía, me pareció alucinante. Y hay más autores que han conectado mucho conmigo, por ejemplo, Delibes y un libro suyo que leí en mi juventud, El camino, que marcó mucho mi acercamiento a la literatura. Narra los sentimientos y las relaciones humanas de forma magistral. Lo leí por obra y gracia de una profesora de Literatura cuando tenía 14 o 15 años, y me tocó el corazón... Y de Galdós, aparte de sus obras más importantes, me quedo con Marianela. Es deliciosamente tierna. Describe los sentimientos de una niña que se encuentra ante una situación crítica y es capaz de ponerte a ti en esa situación. Me gustan los escritores que me han conectado con los personajes y me han hecho sentir indignación, cariño admiración, amor, sentir lo que sentía cada uno de esos personajes , escritores que rescatan historias que, en apariencia son muy pequeñitas y que probablemente no contaríamos en ninguno de nuestros respectivos medios, pero que son grandes historias que tienen unos sentimientos muy potentes.

Aprendizaje

En charla con su editorial, dijo que esta novela le ayudó a conocerse a sí misma. ¿Por qué?

Escribiendo esta novela yo misma he tenido que tomar decisiones como narradora y como persona. Hubo un momento en el que tenía que decidir si a uno de los personajes le iba a infligir más dolor o no... y decidí infligirle un dolor horrible, y lo hice porque narrativamente es lo que tocaba, pero me costó mucho porque yo me he emocionado mucho con este libro. Cuando lo terminé, después de un año y un mes de escritura y de compartir con estas mujeres de la ficción muchas decisiones importantes y muchas situaciones difíciles, cerré el libro, me emocioné muchísimo y dije: ‘¿Y ahora qué voy a hacer sin ellas?’ Durante un año y un mes, iba al supermercado, al trabajo o pasear y decía: ‘Tengo que buscar una solución para Sole’... Y tenía la idea obsesiva de intentar ser justa con esas mujeres y de no juzgarlas, hubiesen hecho lo que hubiesen hecho. Y conociendo a esos personajes yo también me conocía a mí misma, pensaba: ‘¿Qué haría yo en una situación así?’.