Saboreo súbito con Usted

Tendría que corregir mi propio subtítulo. Roberto Miranda (tinerfeño) es Usted, pero lleva tiempo desarrollando su proyecto con ayudas varias. Se podría definir como trío a partir de una persona. El propio Roberto lo detalla. «Al regresar de Berlín tenía clara mi intención de formar un nuevo trío con el que poder operar desde Madrid, por Canarias y el resto de España. Me había funcionado muy bien con el disco anterior y me estaba divirtiendo muchísimo con una banda de carne y hueso». Con esa idea, entran en la banda Coré Ruiz, fan de Usted y bajista, y Paula Pinero en la batería.

Tras varios años de directo, el nuevo trío concreta su sonido en Sabor severo, nuevo larga duración (tercero) de Usted que tiene un origen particular. «Salvo dos o tres incorporaciones de última hora, el disco está formado por las canciones que fuimos montando a lo largo de tres años para nuestras actuaciones en directo. Así que no fue escrito con la conciencia de estar generando un disco, ni de una forma especialmente conceptual, sino como fruto de la búsqueda espontánea de lo que podíamos hacer con nuestras herramientas como nueva banda».

El título viene de una broma particular de la banda para definir el sonido actual de Usted. Es cierto que Roberto procesa el entramado latino desde un punto de vista peculiar; el de un occidental acercándose a esos preceptos, no alguien que creció en lo latino (comprensible si eres canario) y que luego desarrolla esas ideas. Lo explica muy bien el músico: «A pesar de haber mamado (como niño canario de los ochenta) mucha más música latina que el español promedio, no fue hasta entrada la treintena y en contacto personal con amigos que producían música electrónica en Berlín, que comencé a absorber este tipo de referencias. Mi relación con los ritmos latinos comienza con toda la movida global bass (Dengue Dengue Dengue, Scooby Dub…) y otros discos vanguardistas de música latina contemporánea de aquel entonces que influyeron en Odoro, mi primer disco como Usted». Esa evolución culmina en Sabor severo: «A partir de ahí, y conforme me he ido rodeando de otro tipo de compañías musicales, los manierismos latinos -inicialmente muy ligados a la electrónica- han acabado tomando la forma más orgánica y acústica que tienen en este disco».

Noticias relacionadas

La disquera madrileña Raso Estudio edita un trabajo que también se presentará en Madrid el 13 de marzo, sala Wurlitzer. Roberto no para y confiesa más proyectos: «Sigo desarrollando un lenguaje musical muy propio de esta formación en particular, con Paula y con Coré, en paralelo al desarrollo de otras facetas más solitarias del proyecto. El próximo disco (spoiler) ya está terminado y será sin banda, extremadamente ecléctico y autoinduglente. Algo así como mi White Album personal».