Killus canvia les regles: un concert acústic i íntim a Almassora

La reconeguda banda de metall industrial de Vila-real oferirà el 7 de febrer a la Casa de la Cultura d’Almassora un concert acústic i íntim que mostra una nova dimensió del seu univers musical.

Killus es transformarà en Almassora per a oferir un concert més íntim i en format acústic el 7 de febrer.

Killus es transformarà en Almassora per a oferir un concert més íntim i en format acústic el 7 de febrer. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

Almassora viurà el pròxim dissabte 7 de febrer una cita musical poc habitual. La Casa de la Cultura acollirà el concert del grup vila-realenc Killus, una de les bandes més representatives del metall industrial estatal, però ho farà des d’un registre radicalment diferent del que acostuma a desplegar als grans escenaris. Lluny de l’electricitat, la distorsió i la contundència sonora que han definit la seua trajectòria europea, Killus es presenta esta vegada en format acústic, íntim i pròxim, en una proposta pensada per a redescobrir les seues cançons des d’una altra emoció.

La singularitat del concert rau precisament en eixa transformació. Després d’anys girant per sales i festivals d’arreu d’Europa, compartint cartell amb algunes de les formacions més potents del gènere, la banda aposta per despullar el seu univers musical i mostrar-lo sense artificis. Un exercici de risc que posa l’accent en la composició, en les atmosferes i en la capacitat expressiva de les cançons, sense renunciar a la identitat que ha fet de Killus un nom de referència dins de l’escena alternativa.

Una relació més directa

La proposta, impulsada per l’Ajuntament d’Almassora dins de la seua programació cultural, tindrà lloc a les 19.00 hores i converteix la Casa de la Cultura en l’escenari idoni per a esta mena d’experiències. L’espai permet una relació directa entre artistes i públic, afavorint una escolta atenta i una connexió emocional que difícilment es produeix en formats més massius. En este context, el concert es planteja quasi com una trobada, una invitació a compartir música en estat pur.

Killus, procedents de Vila-real, és una de les bandes de metall industrial de referència a nivell estatal.

Killus, procedents de Vila-real, és una de les bandes de metall industrial de referència a nivell estatal. / MEDITERRÁNEO

El regidor de Cultura, Vicente Blay Casino, destaca que es tracta «d’una oportunitat única per a gaudir de Killus des d’una perspectiva diferent, més pròxima i emocional, que demostra la versatilitat i el talent d’una banda de referència nascuda a la nostra província». Una lectura que subratlla també l’orgull pel talent local i la capacitat de les institucions per a generar propostes culturals singulars.

Un llenguatge propi

Actualment, Killus està integrada per quatre membres: Ruk a la guitarra, Premutoxx al baix, Javi Ssagittar com a veu principal i Anhell Stixx a la bateria. El seu so, influenciat per bandes com Nine Inch Nails, Marilyn Manson, White Zombie o Ministry, ha sabut construir un llenguatge propi que combina agressivitat, industrialisme i una posada en escena molt definida. Traslladar este imaginari a l’acústic suposa un repte creatiu que promet sorprendre tant els seguidors fidels com els oients que s’acosten per primera vegada al grup.

Tal com assenyalen dos dels seus membres, el concert d’Almassora servirà com a tret d’eixida d’una gira que enguany els portarà a alguns dels festivals de metall més importants del panorama internacional, com Hellfest, a França, o el Graspop Metal Meeting, a Bèlgica. Una agenda que contrasta amb la intimitat d’esta actuació i que reforça encara més el seu caràcter excepcional.

Les entrades per al concert ja es troben a la venda i poden adquirir-se a través del portal municipal.

