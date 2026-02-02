¿Por qué cierran las galerías de arte contemporáneo en España durante una semana?

Durante una semana, del 2 al 7 de febrero, las galerías de arte contemporáneo de toda España cerrarán sus puertas. No se trata de una pausa estacional ni de un relevo expositivo, sino de una protesta inédita en el sector. Más de un centenar de espacios han decidido interrumpir su actividad pública para denunciar lo que consideran una situación límite: la negativa del Gobierno a aplicar un IVA cultural reducido a la venta de obras de arte, tal y como ya ocurre en la mayoría de países europeos.

La convocatoria parte del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo y cuenta con el respaldo de asociaciones autonómicas como LaVAC, que agrupa a las galerías valencianas. El gesto simbólico es contundente: por una semana, las galerías dejarán de ser espacios culturales gratuitos, abiertos de manera constante a la ciudadanía. «De esta forma se cierra el mayor museo de España», resume el comunicado oficial.

Más que una protesta

Pero el cierre es solo una parte de la protesta. El Consorcio ha anunciado también el cese de toda colaboración gratuita con instituciones públicas y privadas durante un periodo de tres meses. Esto implica dejar de realizar sin coste tareas habituales como la localización de obras para préstamos, la cesión de archivos, la gestión de transportes o el asesoramiento en montajes expositivos. Un trabajo invisible que sostiene buena parte del ecosistema artístico y que, según el sector, nunca ha sido reconocido ni compensado.

Cartel que se ha difundido sobre la protesta de las galerías de arte contemporáneo españolas. / MEDITERRÁNEO

En el centro del conflicto está el IVA del 21% que grava la venta de obras de arte en España. Una cifra que contrasta con el tipo reducido aplicado en países de nuestro entorno: Italia (5%), Francia (5,5%), Alemania (7%), Portugal (6%) o Bélgica (6%). La directiva europea 2022/542 permitía a los Estados miembros adoptar este tipo reducido y fijaba el 1 de enero de 2025 como fecha límite para su aplicación. España no lo ha hecho.

Una gran desventaja

Las galerías denuncian que esta diferencia fiscal las sitúa en una clara desventaja competitiva, dificulta la internacionalización de los artistas y pone en riesgo la sostenibilidad de un sector ya precarizado. Mientras otros ámbitos culturales —como el cine, la música o las artes escénicas— sí cuentan con un IVA reducido, las artes visuales continúan siendo tratadas como un producto de lujo.

Cànem se suma

En Castelló, la histórica galería Cànem ha decidido sumarse a la protesta. Según ha explicado el propio equipo del espacio, el cierre se hará de forma simbólica y cuidadosa, con la voluntad de no perjudicar a la artista que actualmente expone, que no es otra que Lidón Artero. La puerta de la sala permanecerá cerrada —o apenas entreabierta— y las visitas solo se atenderán bajo solicitud previa. «El trabajo interno y de despacho continuará con normalidad», explican a Mediterráneo.

Desde Cànem subrayan que el gesto busca apoyar la iniciativa colectiva sin renunciar a su compromiso con la creación contemporánea. Una postura que resume bien el espíritu de la protesta: no se trata de abandonar la cultura, sino de evidenciar hasta qué punto el sector sostiene, sin apenas respaldo institucional, un acceso libre y constante al arte.

La paradoja es evidente. Las galerías no son solo espacios de venta, sino lugares de mediación cultural, descubrimiento de nuevos talentos y encuentro entre artistas, instituciones y públicos diversos. Muchas de ellas realizan una labor pedagógica y de archivo que suple carencias estructurales del sistema público. Sin embargo, continúan siendo uno de los grandes olvidados de las políticas culturales.

Sin dilaciones

El cierre temporal pretende llamar la atención sobre esta contradicción y forzar una respuesta política que lleva años aplazándose. «No puede haber más dilaciones», advierte el Consorcio en su comunicado, que reclama la trasposición inmediata de la directiva europea y el mantenimiento del REBU en los casos permitidos.

Las galerías reabrirán el 9 de febrero, pero el conflicto está lejos de cerrarse. El sector avisa de que esta es solo la primera medida y no descarta nuevas acciones si no hay avances antes de citas clave como ARCO, que se celebrará de nuevo en los pabellones de Ifema, en Madrid, del 4 al 8 de marzo. Por ahora, el mayor museo gratuito del país apaga sus luces durante una semana para recordar que, sin condiciones justas, la cultura también se apaga.