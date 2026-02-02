Bad Bunny hace historia en los Grammy y clama contra el ICE y la cruzada antiinmigrante de Trump: "No somos salvajes"

Bad Bunny ha sumado otro capítulo a su historia de éxito haciendo historia en Estados Unidos. Este domingo en la 68ª edición de los premios Grammy el portorriqueño, que la semana que viene protagonizará el espectáculo del intermedio de la Super Bowl, se ha convertido en el primer artista que conquista el galardón al mejor álbum del año con un trabajo íntegro en castellano, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

El momento del triunfo de Bad Bunny, que se llevó también el premio a mejor disco de música urbana y el de actuación de música global, no podía ser más significativo. En la era de la segunda presidencia de Donald Trump, y con el republicano embarcado en una brutal cruzada contra la inmigración, el artista se ha convertido en una voz firme en defensa de la comunidad hispana. Decidió no hacer conciertos en los Estados Unidos continentales para evitar que los agentes de la policía migratoria pusieran en su diana a su público. Optó por hacer, en cambio, un “residencia” con conciertos en su Puerto Rico natal, impulsando el turismo y la economía de la isla generando cientos de millones de dólares.

Quizá por todo eso, y en un país sacudido en las últimas semanas especialmente por las protestas en Minneapolis contra el despliegue federal de Trump, y la represión incluso letal de esas manifestaciones, la emoción del cantante y el aplauso de todos los reunidos en el Crypto,com Arena de Los Ángeles han sido igual de incontenibles. Y lo ha sido también la reivindicación que Bad Bunny ha dejado en los dos discursos retransmitidos en la gala televisada (una parte mínima de unos premios que tienen 95 categorías).

El ICE Out (fuera ICE) que se leía en las chapas que llevaban algunos de los asistentes lo dijo alto y claro Bad Bunny, Benito Ocasio, cuando subió a recoger el galardón de música urbana. “Antes de dar gracias a Dios voy a decir ICE fuera”, proclamó con voz serena el artista, que ganó una ovación con todos los asistentes puestos en pie.

El mensaje

“No somos salvajes, no somos animales; somos humanos y somos estadounidenses”, subrayó en un discurso en inglés, donde llamó a “no contaminarse de odio”, urgió a “ser diferentes” y dijo: “Si luchamos tenemos que hacerlo con amor. No les odiamos”, concluyó. “Amamos a nuestra gente, a nuestras familias. No olvidéis eso”.

Luego, cuando tras conseguir recomponerse de la emoción y las lágrimas subió a por el premio ‘gordo’ de la noche, habló en español para dedicarle el premio a Puerto Rico. “Somos mucho más grandes que 100 por 35 (la extensión, en millas, del largo y ancho de la isla) y no existe nada que no podamos lograr”, dijo, antes de dar agradecimientos y expandir su dedicatoria también “a toda la gente que ha tenido que dejar su casa, su tierra, su país, para seguir sus sueños”.

Más reivindicaciones

Claro y directo como el de Bad Bunny fue también el discurso de Billie Eilish cuando subió con su hermano Finneas a recoger el Grammy a la mejor canción por ‘Wildflower’, el tercero que tienen en su palmarés personal, una marca inigualada en esa categoría .

“Nadie es ilegal en tierra robada”, dijo la angelina recuperando el mantra que recuerda el ‘pecado original’ de EEUU con los indios nativos americanos y antes de añadir. “Es realmente difícil saber qué hacer y qué decir en este momento. Necesitamos seguir denunciando y seguir protestando. Nuestras voces realmente importan”.

Poco antes Olivia Dean, la joven británica de 26 años reconocida como mejor nueva artista, quiso en su discurso recordar que es nieta de inmigrantes. “Soy producto de la valentía y creo que esa gente debe ser celebrada”, declaró. “No somos nada sin los otros”.

Lamar, Lady Gaga, Cher y otros momentos

En términos de premios, los Grammys de este 2026 incluyen en su lista de ganadores a “conocidos” de la Academia como Kendrick Lamar, que llegaba como máximo nominado y se marchó con cinco premios, de los nueve a los que optaba, incluyendo el de grabación del año por 'Luther', con SZA,. Ya es el rapero más galardonado de la historia.

También los 15.000 miembros con derecho a voto de la Academia dieron dos premios a Lady Gaga. Esta, al recoger el de mejor disco de pop vocal por ‘Mayhem’, llamó a las mujeres a mantenerse firmes en una industria aún dominada por hombres. “Siempre escuchaos a vosotras mismas, siempre luchad por vuestras ideas, por vuestras canciones, por vosotras como productoras, asegurados de que se os oye alto y claro”, clamó.

Hubo también premio para la joven Lola Young en la categoría de mejor interpretación pop solista por su 'Messy' y por primera vez el K-Pop se llevó un gramófono, conseguido por ‘Golden’, de ‘K-Pop Demon Hunters’. Cher se llevó un premio honorífico por su carrera.

La noche dejó también, como acostumbran los Grammy, un buen puñado de buenas actuaciones, desde la energía de Bruno Mars y Rosé que abrió la parte televisiva a la superproducción de Tyler The creator, el intimismo de un Justin Bieber que salió en calzoncillos deportivos o un memorable número de homenaje a algunos de los músicos fallecidos este año que fue liderado por Lauryn Hill.

La gala la llevó por sexto año el cómico Trevor Noah, que no eludió bromas y comentarios políticos. Dijo, por ejemplo, que este será su último año como presentador y añadió "creo en mandatos que expiran", referencia a los amagos de Trump de intentar una ilegítima tercera presidencia. También ironizó con los intentos del presidente estadounidense de hacerse con Groenlandia y le añadió una pulla."Desde que (Jeffrey) Epstein no está necesita una isla para pasar el rato con Bill Clinton".

Más mensajes reivindicativos

En la alfombra roja y en la sala de prensa por la que pasaron galardonados de toda la velada, no solo de la parte televisada, también hubo más mensajes que denunciaron lo que está haciendo Trump con los inmigrantes y con quienes protestan su campaña. Gloria Estefan, que ganó por álbum latino tropical, señaló que no cree que nadie quiera una frontera abierta sin límites. "Pero lo que está pasando en absoluto es que se está arrestando a criminales. Son gente con familias que ha contribuido a este país durante décadas. Hay cientos de menores en centros de detención", siguió. "Espero que nuestro gobierno escuche nuestro ruego de humanidad, que es lo principal que necesitamos".

Shaboozey, un mñusico que mezcla rap y americana y que recogió un premio por una colaboración country con Jelly Roll en 'Amen' y que es hijo de inmigrantes nigerianos, dio desde el escenario las gracias a inmigrantes que "literalmente construyeron el país". "Gracias por traer vuestra cultura, vuestra música, vuestras historias y vuestras tradiciones", dijo. "Dais color a EEUU".