Los 'Lugares' de Gonzalo Romero se pueden conocer en la sala Escena de Benicàssim
La muestra del último vencedor del concurso de pintura Belle Époque se podrá visitar hasta el próximo 15 de marzo
La sala Escena del Teatre Municipal Francesc Tàrrega de Benicàssim ofrece a los espectadores la exposición Lugares del artista valenciano Gonzalo Romero Navarro. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 15 de marzo, en horario de jueves a domingo, de 17.00 a 20.00 horas.
El artista valenciano ha sido el vencedor del concurso de pintura de Benicàssim Belle Époque 2025. En esta obra, se muestran dos tipos de ambientes, agrupando elementos habitados y no habitados, visitados o abandonados.
Espacios donde aparecen y permanecen las personas y donde llegan para después marcharse. De este modo, el conjunto lo forman imágenes que ofrecen diversidad de lugares e incontables perspectivas.
Espacio solitarios
Por un lado, los espacios solitarios, visitados y luego abandonados (puente, prado, fuente). Por otro, sitios donde la vida transcurre, como pueblos o ciudades, de forma pausada o más agitada. En muchas de estas ubicaciones, la importancia del agua se percibe como necesaria para que surja una sociedad.
La exposición agrupa piezas de pequeño y mediano formato, realizadas en diversas técnicas, como el acrílico, el carboncillo o el collage.
Gonzalo Romero Navarro realiza una pintura figurativa y el uso del collage es abundante en su obra. Su tema principal se basa en la relación entre el hombre y el modo de vida consumista en el que está inmerso.
