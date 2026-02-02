Los 'Lugares' de Gonzalo Romero se pueden conocer en la sala Escena de Benicàssim

La sala Escena del Teatre Municipal Francesc Tàrrega de Benicàssim ofrece a los espectadores la exposición Lugares del artista valenciano Gonzalo Romero Navarro. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 15 de marzo, en horario de jueves a domingo, de 17.00 a 20.00 horas.

El artista valenciano ha sido el vencedor del concurso de pintura de Benicàssim Belle Époque 2025. En esta obra, se muestran dos tipos de ambientes, agrupando elementos habitados y no habitados, visitados o abandonados.

Espacios donde aparecen y permanecen las personas y donde llegan para después marcharse. De este modo, el conjunto lo forman imágenes que ofrecen diversidad de lugares e incontables perspectivas.

Espacio solitarios

Por un lado, los espacios solitarios, visitados y luego abandonados (puente, prado, fuente). Por otro, sitios donde la vida transcurre, como pueblos o ciudades, de forma pausada o más agitada. En muchas de estas ubicaciones, la importancia del agua se percibe como necesaria para que surja una sociedad.

La exposición agrupa piezas de pequeño y mediano formato, realizadas en diversas técnicas, como el acrílico, el carboncillo o el collage.

Gonzalo Romero Navarro realiza una pintura figurativa y el uso del collage es abundante en su obra. Su tema principal se basa en la relación entre el hombre y el modo de vida consumista en el que está inmerso.