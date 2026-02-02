Mónica Naranjo celebra sus 30 años en la música con un concierto en Castelló: ¿cuándo y dónde?

Mónica Naranjo se ha convertido en una figura fundamental de la música en español durante los últimos 30 años. Con una voz poderosa e inimitable, la pantera de Figueres se ha labrado una carrera envidiable tanto en el territorio nacional como en Latinoamérica, con un número incontable de canciones de éxito, que serán las que protagonicen el regreso de la cantante a la ciudad de Castelló.

Con motivo de sus tres décadas sobre los escenarios, la artista catalana visitará la capital de la Plana con un espectáculo que lleva por nombre Greatest Hits Concerts 2026, con la que repasa lso hitos que jalonan su discografía. Se trata de un show majestuoso que en la que Naranjo está acompañada por banda, coristas y bailarines, un potente diseño de luces, un vestuario especialmente concebido para el espectáculo, y un ritmo frenético.

Por toda España

Con este espectáculo, que recorre toda España, los seguidores de la cantante disfrutarán de los clásicos de su repertorio, así como sus temas más nuevos. De esta manera, se reafirma como una de las voces más potentes y admiradas del panorama musical en castellano.

El cartel promocional de la actuación de Mónica Naranjo en la plaza de toros de Castelló. / Mediterráneo

La plaza de toros de Castelló será el escenario de esta gran cita que tendrá lugar el sábado, 22 de agosto, a partir de las 22.00 horas. La actuación forma parte de la tercera tanda de conciertos del Greatest Hits que también tendrá parada en Bilbao, Almería y Pamplona.

De 'Desátame' a 'Sobreviviré'

De esta manera, el coso castellonense se prepara para acoger a una artista de primera fila que, además, recogerá el testigo de Raphael que también llenara la plaza de toros con su calor y su música el próximo 6 de junio. En este concierto, Naranjo ofrecerá a su público las versiones originales de himnos como Desátame, Sobreviviré, Europa o Pantera en libertad, junto a su último single, Por un like, y sorpresas muy celebradas como Chicas malas.

Una propuesta que aglutina lo mejor del pasado y del presente de la solista que quiere dejar una huella imborrable en Castelló y demostrar la vigencia de su música.

Las entradas ya están a la venta con un precio de 52 euros. Una oportunidad para contemplar a ver en directo a una de las grandes voces de la música popular y comprobar la fuerza de su directo.