La música de la III Trobada Provincial de Big Bands suena con mucho éxito en l'Alcora

L'Alcora ha sido el escenario, durante este fin de semana, de la III Trobada de Big Bands de la provincia de Castellón. La cita musical se ha encargado de reunir a cuatro destacadas formaciones del panorama jazzístico castellonense, lo que sirve para consolidar este encuentro como un espacio de referencia para la música en directo y la creación colectiva.

Numeroso público ha asistido al Auditori Caixa Rural l'Alcora para disfrutar de las actuaciones en una cita que ha contado con la participación de la Onda Big Band, la UJI Big Band, l’Alcora Secret Society Big Band y la Bibap Alto Palancia Big Band. Todas ellas son agrupaciones que representan la diversidad, la calidad artística y la vitalidad del jazz que se hace en las comarcas de Castellón.

El evento ha incluido, asimismo, la participación como artista invitado de Latino Blanco, músico vinculado al colectivo Sedajazz y referente en el ámbito del jazz.

Lenguaje universal

La Trobada de Big Bands tiene como objetivo de poner en valor el jazz como lenguaje universal, capaz de unir generaciones y territorios, y de reconocer el trabajo constante de músicos, escuelas, asociaciones y colectivos que han contribuido a consolidar una escena musical viva y de calidad en la provincia. Las big bands, con su potencia sonora, riqueza rítmica y capacidad de improvisación, son una muestra clara de ese compromiso con la cultura y la creación artística.

En esta tercera edición, l’Alcora se ha convertido, una vez más, en sede de un encuentro que va más allá del concierto, ya que supone también un espacio de intercambio y convivencia entre músicos, así como una oportunidad para acercar el jazz al público general y reforzar su presencia dentro de la programación cultural provincial.

Desde el Ayuntamiento, se ha destacado la importancia de acoger iniciativas de este tipo, que contribuyen a dinamizar la vida cultural del municipio y a situar a l’Alcora como un punto de referencia en la celebración de eventos musicales de calidad.

El público ha disfrutado, de esta manera, de una tarde de jazz en directo protagonizada por algunas de las mejores big bands del territorio, entre ellas la anfitriona Alcora Secret Society, creada hace 6 años y que está dirigida por el reconocido músico alcorino Víctor Colomer.