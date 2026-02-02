Pérez-Reverte: "La prueba de que perdimos todos en la Guerra Civil es que 90 años después seguimos enredados en la misma basura"

El escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra han comparecido ante la prensa para explicar la suspensión del ciclo 'Letras en Sevilla', que iba a celebrarse del 2 al 5 de febrero en la sede de la Fundación Cajasol, unas jornadas que, según han anunciado, se celebrará definitivamente del 5 al 9 de octubre y bajo el mismo título, '1936: La Guerra que todos perdimos' a pesar de la controversia que ha levantado.

A esta nueva convocatoria no estará invitado David Uclés, autor del superventas 'La península de las casas vacías', que anunció el pasado sábado 28 de enero su retirada del cartel a través de un vídeo difundido en redes sociales en el que criticaba la presencia en el evento del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y del ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

El pasado miércoles, la Fundación Cajasol anunció la decisión de Pérez-Reverte y de Vigorra de suspender la celebración de las jornadas para "rearmar" el programa tras las bajas anunciadas y que habían convertido este asunto en una de las polémicas recientes más encendidas, en redes y tertulias, en torno a la Guerra Civil y su reinterpretación 90 años después. El presidente de la entidad, Antonio Pulido, presente en esta comparecencia ante los medios, ha defendido que Cajasol "es una casa abierta y dialogante".

Presentación del nuevo programa de Letras en Sevilla / El Correo

A pesar de los esfuerzos de los organizadores por contextualizar esta controversias y ofrecer una cronología de la organización de esta actividad, lo cierto es que el tono, sobre todo del escritor, ha sido agrio, casi molesto por tener que explicar una "bronca", en sus palabras, en la que se mezcla, además de la memoria histórica y el momento político actual, todo eso que tiene que ver con los egos y las estrellas literarias y el peso de las redes sociales.

"Hubo una amenaza expresa en redes sociales de gente de extrema izquierda y de Podemos", ha insistido el académico de la Lengua, que ha señalado concretamente al papel que, a su juicio, ha tenido Pablo Iglesias en esta polémica, alentando que vinieran "a la Fundación a insultar a quienes participaban en estas jornadas". Pérez Reverte ha indicado, eso sí, que no obstante invitará al fundador de Podemos a la nueva fecha "para que en lugar de enviar los bots y oleadas de escrachadores, se presente aquí a debatir y a discutir de una manera civilizada".

En un mensaje en Twitter, recogido por el Diario Red, Iglesias -quien sí está invitado a las jornadas-, fue una de las voces públicas más críticas desde el principio con las jornadas, con el título y con la nómina de participante. "Quiero pensar que aquí hay historiadores y políticos profesionales que no sabían a qué iban". Según los organizadores, esto alentó el movimiento de Uclés y la posterior salida de otras voces del entorno de la izquierda.

"Uclés sabía que Aznar venía desde el 7 de enero"

Según ha detallado Vigorra, Uclés conocía la participación de José María Aznar desde el pasado 7 de enero, cuando su nuevo equipo de prensa, una vez que fichó por la editorial Planeta tras ganar el Premio Nadal, fue informado de los detalles (horarios y logística) del ciclo al que fue invitado el pasado mayo. El periodista radiofónico ha leído una serie de correos y mensajes de whatsapp en el que el anterior equipo de prensa de Uclés celebraba lo acertado del enfoque y de la propuesta, a la que fue invitado el pasado mayo.

Asimismo, Vigorra ha dicho que cuando una de las veces pudo habar con el Premio Nadal por teléfono éste le insistió en que había recibido más de "20 correos de escritores" y con "Fernando León de Aranoa" desaprobando su participación. Pérez-Reverte ha recordado que León de Aranoa fue uno de los invitados del ciclo en la edición dedicada a la figura y obra de Manuel Chaves Nogales.

A esta nueva fecha de 'Letras en Sevilla', los organizadores no volverán a invitar a Uclés porque "ha desacreditado las jornadas y la trayectoria de este ciclo", ha dicho sobre una actividad que se viene celebrando desde hace 10 años con una amplísima nómina de ponentes de todas las sensibilidades ideológicas: Enric Juliana, Patxi López, Fernando Savater, Miguel Tellado, Julio Anguita, Teresa Rodríguez, Carmen Calvo, Juan Carlos Monedero, Ian Gibson, Cayetana Álvarez de Toledo…

El autor de Alatriste, sin embargo, no ha entrado a valorar la calidad literaria de Uclés, autor que alabó semanas atrás. "Esto no va de literatura". La prueba de que el título, la guerra que todos perdimos, era más que "acertado" es esta polémica: "Todos los españoles perdimos la cultura, la democracia... y la prueba de que perdimos todos es que 90 años después seguimos enredados en la misma basura".

Como han adelantado, tampoco estará de nuevo invitado a las jornadas Paco Cerdá, autor de 'Presentes' (Premio Nacional de Narrativa 2025), otro de los autores que, según han explicado, también le trasladó a la organización que "por el ruido" prefería no participar en este ciclo.

Seguida de la baja de Uclés, horas después, anunciaron que también se retiraban del cartel, entre otros, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, María Márquez, vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, y Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta primera del Gobierno de España, que según Vigorra, recibió la recomendación de varios compañeros del Consejo de Estado de que no participara en estas jornadas y también se le hizo llegar dos quejas formales de asociaciones memorialistas. Sin embargo, según han querido subrayar, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia, les trasladó su confirmación de que, pese a la polémica, seguiría como ponente de las jornadas.

Según han defendido los organizadores, los participantes en el programa fueron convocados desde el pasado mayo, cuando empezó a contactarse a una nómina de escritores, políticos y ensayistas "de muy distintas sensibilidades".