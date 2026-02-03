Concierto solidario en favor de Afanias en Castelló para celebrar el cumpleaños del Bar del Mercat

El Bar del Mercat de Castelló cumple 54 años y, con motivo de esta celebración, el próximo sábado, 14 de febrero, la plaza Mayor acogerá un concierto solidario en favor de la asociación Afanias, que trabaja a favor de las personas con discapacidad intelectual. Será a partir de las 12.00 horas cuando arrancarán las actuaciones de los grupos Ironics; Resilientes; Dj Iván; The Veterans; Dusting; Conecta 80 e Hijos del R'n'R.

El propietario del Bar del Mercat, Emilio Bonet, así como al presidente de Afanias Castellón, Hector Redó, han sido recibidos este martes por la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, en el Ayuntamiento de Castelló para avanzar en la organización de esta cita. El consistorio también colabora en su celebración.

60 años de historia

Clara Adsuara ha comentado que “este año la entidad beneficiaria es una de las más conocidas y reconocidas en la ciudad de Castellón como es Afanias, que acaba de celebrar sus 60 años de historia y cuya acción ha ayudado a miles de familias castellonenses y lo sigue haciendo”.

Héctor Redó, Clara Adsuara y Emilio Bonet se han reunido este martes en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

“Esta va a ser una nueva oportunidad de demostrar toda esa solidaridad que tienen los vecinos y vecinas de Castellón, colaborando con Afanias a donde irá dirigida también la recaudación de las consumiciones, en una jornada que tendrá también un marcado sentido festivo con la música como protagonista”, ha destacado la concejala.

Finalmente, Clara Adsuara, ha remarcado que “esta acción solidaria por parte del Bar del Mercat está en sintonía con ese Castellón de todos y para todos por el que trabajamos desde el Gobierno de la ciudad; por una ciudad viva, con un centro más atractivo y dinámico que permita también una mayor actividad a comercios, terrazas y otros establecimientos comerciales. Con iniciativas como este concierto solidario estamos seguros de que lo estamos logrando”.