Hazlo tú mismo: la autoedición volverá a reivindicarse en la segunda convocatoria del Tragapinyols de Castelló

El Tragapinyols vuelve a dar voz a la autoedición gráfica y sonora con la segunda edición del Tragapinyols. La cita tendrá lugar el sábado 14 y el domingo 15 de febrero en el Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), y contará con feria de publicaciones y formatos DIY (fanzines, casetes, láminas, camisetas…), talleres y conciertos.

La entrada es gratuita, y también lo son los talleres y conciertos a los que los interesados se pueden inscribir mediante este enlace. La sesión del sábado se desarrollará de 10.00 a 20.00 horas y la de domingo de 10.00 a 14.00 horas.

Como explican desde la organización, en Castelló no siempre abundan los espacios para propuestas culturales que se salen de lo habitual, por lo que Tragapinyols "propone una alternativa basada en el DIY (hazlo-tú-mismo), lo colectivo y lo disidente".

Se trata de un proyecto horizontal y abierto con un objetivo sencillo que es que quien asista descubra qué es la autoedición y que, "al salir, tenga ganas de hacer su propio fanzine".

“Queremos que la autoedición deje de ser un mundo por descubrir. Que la gente se anime a venir, curiosear, intercambiar, charlar, bailar… y salir con la idea de que tú también puedes hacerlo”, señalan desde la organización.

Fase experimental

La segunda edición llega tras una convocatoria que ha confirmado el interés por la propuesta, ya que se han recibido 150 propuestas para 70 plazas. Desde Tragapinyols afirman que "es una buena noticia porque hay ganas y comunidad, pero también es un reto: seguir apostando por seguir siendo un festival que pueda cuidar la acogida y la atención de quien participa y favorecer que se generen redes y vínculos reales".

El proceso de selección se ha basado en la alineación con la autoedición, sintonía con los valores del encuentro, visibilización de propuestas con menor visibilidad, y atención a proyectos locales o con vínculo con Castelló.

Además de los talleres, el sábado también habrá conciertos de las bandas Policía, Ruïnosa y las Strippers de Rahola, y Seggs Tape. Por su parte, el domingo se podrá disfrutar en directo del pódcast Tofuria.