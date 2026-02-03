Juan Salvador Salom ofrecerá una charla sobre “Mujeres asesinas de Castellón” en Castelló
El fiscal abordará este miércoles en la librería Argot a partir de las 18.30 horas casos emblemáticos de la historia negra de la provincia
Este miércoles 4 de febrero, la librería Argot de Castelló acogerá a las seis y media una charla titulada “Mujeres asesinas de Castellón”, a cargo del fiscal Juan Salvador Salom Escrivà. La propuesta se centra en un tema poco conocido en la provincia y plantea un recorrido por la criminología y la historia judicial castellonense.
Salom, con más de cuarenta y seis años de ejercicio ininterrumpido —treinta de ellos en la Audiencia Provincial de Castelló—, aportará una mirada experta basada en su conocimiento de los mecanismos de la ley, los sumarios y los perfiles psicológicos que rodean estos delitos. Su intervención se apoyará en el análisis de hechos reales y en el contexto judicial en el que se investigaron y juzgaron.
Durante la conferencia se tratarán casos emblemáticos que conmocionaron a la sociedad castellonense, así como los motivos y contextos de estos crímenes y las diferencias que refleja la estadística judicial según el género. Además, se abordará la evolución del proceso penal, comparando cómo se juzgaban estos actos en el pasado frente a la metodología actual.
La asistencia a la charla es libre y no es necesario apuntarse previamente. Una oportunidad para acercarse, desde una perspectiva rigurosa, a una parte menos conocida de la crónica judicial de Castellón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
- Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
- Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
- ¿Qué comen y beben Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que pidieron en los dos restaurantes de Castellón
- Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional
- Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal