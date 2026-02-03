Juan Salvador Salom ofrecerá una charla sobre “Mujeres asesinas de Castellón” en Castelló

Este miércoles 4 de febrero, la librería Argot de Castelló acogerá a las seis y media una charla titulada “Mujeres asesinas de Castellón”, a cargo del fiscal Juan Salvador Salom Escrivà. La propuesta se centra en un tema poco conocido en la provincia y plantea un recorrido por la criminología y la historia judicial castellonense.

Salom, con más de cuarenta y seis años de ejercicio ininterrumpido —treinta de ellos en la Audiencia Provincial de Castelló—, aportará una mirada experta basada en su conocimiento de los mecanismos de la ley, los sumarios y los perfiles psicológicos que rodean estos delitos. Su intervención se apoyará en el análisis de hechos reales y en el contexto judicial en el que se investigaron y juzgaron.

Durante la conferencia se tratarán casos emblemáticos que conmocionaron a la sociedad castellonense, así como los motivos y contextos de estos crímenes y las diferencias que refleja la estadística judicial según el género. Además, se abordará la evolución del proceso penal, comparando cómo se juzgaban estos actos en el pasado frente a la metodología actual.

La asistencia a la charla es libre y no es necesario apuntarse previamente. Una oportunidad para acercarse, desde una perspectiva rigurosa, a una parte menos conocida de la crónica judicial de Castellón.