La magia de las princesas Disney llega a este pueblo de Castellón para ilusionar a los más pequeños

El Teatro Municipal de Betxí acogerá, el próximo 22 de febrero, el espectáculo 'Un paseo por Disney' en el que participa Mireia Montávez, de la primera edición de 'Operación Triunfo'

'Un paseo por Disney' llegará a Betxí para recuperar canciones míticas de las películas de esta productora.

'Un paseo por Disney' llegará a Betxí para recuperar canciones míticas de las películas de esta productora. / Mediterráneo

Iván Fernández

Iván Fernández

La magia del universo de Disney aterrizará al Teatro Municipal de Betxí el próximo domingo 22 de febrero con el espectáculo infantil Un paseo por Disney. Las canciones más emblemáticas de las películas de la productora serán las protagonistas de este viaje sonoro que contará con Mireia Montávez, artista que estuvo a la primera edición del programa televisivo Operación Triunfo, como interpreto. Además, Mireia estará acompañada por un destacado cuerpo de baile que llenará de ritmo y energía el escenario del teatro de Betxí.

La actuación será una experiencia para despertar la nostalgia de los más mayores y alimentar la imaginación de los niños con melodías que están instaladas en la memoria colectiva. El espectáculo será una experiencia emocional donde cada canción conecta con una historia, un recuerdo o un personaje inolvidable.

Magia para todos

También estará presente la magia a este show mediante la participación del ilusionista Frank Pacheco, que se encargará de sorprender a todos los presentes con números llenos de misterio y fantasía. Sus intervenciones aportarán el toque inesperado dentro de este homenaje en el mundo Disney.

Para completar el espectáculo desplegará una gran producción técnica, que contará con el uso de proyecciones de hologramas en 3D. De este modo, música, danza, efectos visuales e ilusión se fusionarán para crear una experiencia inmersiva para el público.

TEMAS

