Amplia programació
El maridatge entre literatura i gastronomia marca una nova nova edició de Morella Negra com la Trufa 2026
Del 27 de febrer al 2 de març, la capital de Els Ports acollirà aquest certamen que comptarà amb fira de novel·la negra i més autors de tota la geografia nacional
La millor literatura tornarà a mesclar-se a les propostes gastronòmiques amb la trufa com punt de partida. Serà en la XI edició de Morella Negra com la Trufa que es desenvoluparà del 27 de febrer al 2 de març. La fira de la novel·la negra i una major presència d'autors de tota la geografia nacional seran les principals novetats del certamen.
Així, a la llibreria del certamen s'uniran diverses editorials per a convertir-se en una veritable fira de la novel·la negra. A més, Morella rebrà escriptors des d'allunyats punts d'Espanya amb la participació d'autors de València, Catalunya, Pamplona, Cantàbria, Astúries, Galícia, Castella Lleó, Madrid i també l'ultraperifèric Sergio Mira des de la Gran Canària.
El festival seguirà el format d'anys anteriors amb la literatura com a protagonista, però sense oblidar la part gastronòmica, amb deliciosos pintxos de tòfona en finalitzar les taules literàries. En aquest espai el públic tindrà accés als autors, amb els quals podrà compartir les seves impressions o simplement aconseguir la signatura per al seu llibre.
Visita al castell
En la programació també s'inclou una visita guiada al castell de Morella, centrada en els episodis més negres d'aquesta fortalesa, així com a la pintura medieval La Dansa de la Mort que conserva la sala capitular del convent de Sant Francesc.
L'actualitat serà la protagonista de la primera taula literària el divendres 27 de febrer. En aquesta ocasió són periodistes els convidats a conversar sobre Informadors KM 0, que comptarà, entre d'altres, amb el redactor en cap de Mediterráneo, Miguel Agost.
Sovint la realitat supera a la ficció i, encara que el periodisme de recerca està condicionat per la falta de recursos econòmics i la immediatesa amb la qual es devoren les informacions, la veritat és que no falten successos per cobrir o històries que acabar.
Autors de proximitat
El dissabte, 28 de febrer, el festival Morella Negra ofereix el seu escenari als autors de proximitat perquè puguen presentar els seus últims treballs i, a continuació, els finalistes al premi Tuber Melanosporum compartiran taula amb Izaskun Pérez de Cárcamo. Els finalistes al premi literari de Morella Negra són: José María Mayorga amb Carapús, María Boado amb Cruce de Damas, Ana Rojas i Pablo Escribano amb Hija de la ira, Núria Barcardit amb Les orquídies del mal i Emilio Díez per Soma .
La vesprada del dissabte es reserva, en aquesta edició, per a llibres de ficció que tracten fets o les seves conseqüències en el període de la guerra civil espanyola i la dura postguerra. Els escriptors convidats són Luís García que presentarà El último caso de Unamuno, Leticia Sierra amb Lo que oculta la tierra, i David Casal, premi Tuber Melanosporum 2022 que presenta Donde mueren los gigantes.
Aquesta jornada es tancarà amb la taula conduïda pel periodista i escriptor Alberto Valle sobre La pulsió de la mort, en la qual participaran els escriptors Toni Hill i Carlos Bassas.
Última jornada
El diumenge, 1 de març, el teló del teatre municipal de Morella s'obrirà amb la taula literària Des de la tenebrosa mar, amb els escriptors Eduardo Fernán-López i Sergio Mira Jordán i tancarà amb Llargues sagues, més enllà de la trilogia, amb la participació de Rosa Ribas, Teresa Cardona i Santiago Álvarez.
Precisament l'agitador cultural i director de continguts de VLCnegra, Santiago Álvarez, rebrà enguany el Nigrum Tuber, reconeixement que Morella Negra atorga a aquells que ajuden a fer possible aquest petit-gran festival.
Morella Negra com la Trufa finalitzarà en el centre penitenciari Castelló II d'Albocàsser amb el club de lectura, taula literària i el premi de l'II Concurs de Relats La llibertat de les lletres.
- Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
- Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
- Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
- ¿Qué comen y beben Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que pidieron en los dos restaurantes de Castellón
- Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional
- Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal