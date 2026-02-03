Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La voz en español de la canción de 'Coco' actuará en Castelló

El mexicano Carlos Rivera visitará la plaza de toros con su gira '¡Vida México! Tour' el próximo 26 de junio

El cantante mexicano, Carlos Rivera visitará Castelló en junio.

El cantante mexicano, Carlos Rivera visitará Castelló en junio. / Mediterráneo

Iván Fernández

Iván Fernández

El cantante de la versión española del tema Recuérdame de la película de Disney, Coco, visitará Castelló en un concierto único que se celebrará el viernes, 26 de junio, en la plaza de toros a partir de las 22.00 horas. El méxicano Carlos Rivera, formado en La Academia, la versión azteca de Operación Triunfo, celebra sus más de 20 años de carrera con esta actuación que brindará a sus seguidores de la Plana una oportunidad única de verlo en directo.

Después de que 2025 haya marcado un momento importante en su relación con España, gracias al éxito de su tema Mal Escrito junto a Malú, una de las canciones más escuchadas en las radios españolas, Rivera paseará todo su repertorio por el territorio nacional en una gira, la ¡Vida México! Tour que tendrá parada en Castelló. Además, en su último álbum, ¿Qué significa el amor?, para reforzar su relación con España, también incluyó una colaboración con la artista española Mafalda Cardenal.

Homenaje a Raphael

El artista mexicano, además, en la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas, rindió un homenaje al maestro español Raphael, reforzando su admiración por la música española.

Noticias relacionadas y más

Todo para ofrecer a la ciudad un concierto, dentro de una serie de actuaciones que llenarán la plaza de toros de Castelló de música. Además de Rivera, el eterno Raphael subirá al escenario el 6 de junio y también actuará en el coso Mónica Naranjo, que lo hará el 22 de agosto.

