Castelló se convierte en epicentro del flamenco con tres conciertos imprescindibles: conoce cuáles son

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló refuerza su apuesta por las músicas de raíz con el estreno de Flamenc a l’Auditori, un nuevo ciclo dedicado al flamenco contemporáneo que arrancará este sábado, 7 de febrero, con el concierto de Kiki Morente. La iniciativa, impulsada por el Institut Valencià de Cultura (IVC), programará una propuesta mensual del género y reunirá en su primera edición a tres nombres destacados del panorama actual.

El concierto inaugural tendrá lugar a las 19.30 horas en la sala de cámara Manuel Babiloni, marcando el inicio de una programación que continuará el 28 de febrero con María Terremoto y el 21 de marzo con Tomatito Quintet.

Una nueva ventana para el flamenco actual

El ciclo nace con el objetivo de consolidar la presencia del flamenco dentro de la programación estable del Auditori y mostrar su diversidad estilística y generacional.

El flamenco cobra protagonismo este trimestre en el Auditori de Castelló con actuaciones como la de Kiki Morente. / MEDITERRÁNEO

La directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Beatriz Traver, ha explicado que la programación busca «visibilizar la enorme diversidad y vitalidad de la que goza el flamenco actual, un género en constante evolución y con una respuesta extraordinaria por parte del público».

Traver ha destacado que la elección de Kiki Morente para inaugurar el ciclo responde a su capacidad para representar la evolución del género. «Inauguramos el ciclo con Kiki Morente, que representa a la perfección el diálogo entre la tradición flamenca y una sensibilidad contemporánea capaz de conectar con públicos muy amplios. Este nuevo ciclo consolida al Auditori de Castelló como un espacio abierto a las músicas de raíz, a todos los públicos y con una programación estable que apuesta por grandes figuras del flamenco actual», ha añadido.

Kiki Morente abre el ciclo con tradición y modernidad

El encargado de inaugurar el ciclo será Kiki Morente, una de las voces más representativas de la nueva generación flamenca. Hijo del maestro Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, el cantaor ha desarrollado una trayectoria que combina el respeto por la tradición con una mirada renovadora.

Nominado en dos ocasiones a los Latin Grammy, Morente ha llevado su propuesta a escenarios nacionales e internacionales, incluyendo actuaciones en Estados Unidos. Su repertorio plantea un recorrido sonoro que fusiona la raíz del flamenco con nuevas sensibilidades musicales, ofreciendo una experiencia que conecta con públicos diversos.

María Terremoto: fuerza y legado desde Jerez

El ciclo continuará el 28 de febrero con la actuación de María Terremoto, cantaora jerezana que presentará su espectáculo Manifiesto. La artista estará acompañada por Nono Jero a la guitarra y por Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote a las palmas.

María Terremoto actuará en Castelló el 28 de febrero dentro del ciclo 'Flamenc a l'Auditori' del IVC. / MEDITERRÁNEO

El proyecto propone un viaje emocional que combina la fuerza del legado familiar con la exploración de nuevas sonoridades. Su propuesta apuesta por un sonido auténtico, alejado de artificios digitales, y por letras que reflejan ambición, energía y determinación. El espectáculo transita desde la intimidad de un romance hasta la celebración festiva de las bulerías.

Tomatito Quintet: el virtuosismo de una leyenda

El cierre del primer bloque del ciclo llegará el 21 de marzo con Tomatito Quintet, liderado por uno de los guitarristas flamencos más influyentes del panorama internacional.

Tomatito estará acompañado por José del Tomate como segunda guitarra, Morenito de Íllora y Kiki Cortiñas al cante y Joni Cortés a la percusión. El concierto ofrecerá un repertorio basado en estilos tradicionales como alegrías, bulerías y rumba, mostrando la sensibilidad musical del guitarrista y su compromiso con la evolución del flamenco.

Tomatito, una de las leyendas del flamenco, pondrá el broche de oro a la nueva iniciativa musical del IVC. / Olga Holguin

Entradas y programación

Los tres conciertos del ciclo Flamenc a l’Auditori se celebrarán en la sala de cámara Manuel Babiloni a las 19.30 horas, con un precio general de 10 euros. Las entradas ya pueden adquirirse tanto en la taquilla on line como en la taquilla física del Auditori.

Con esta nueva programación, el Auditori de Castelló refuerza su papel como espacio de referencia para las músicas de raíz y abre una nueva etapa en la difusión del flamenco contemporáneo en la provincia.